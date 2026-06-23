Pływał i nagle zniknął. Pod Warszawą utonął 15-latek
Informację o tym zdarzeniu służby otrzymały kilka minut po godzinie 15. Z nieoficjalnych informacji wynika, że 15-letni chłopiec wraz z dwoma kolegami pływał w zbiorniku Glinianki. W pewnym momencie nastolatkowi zabrakło sił, żeby wrócić i zniknął pod taflą wody. Jego koledzy próbowali go wyciągnąć, niestety bez skutku.
- Na miejsce przyjechały służby, w tym straż pożarna i płetwonurkowie. Po trwających około godziny poszukiwaniach wyłowiono z wody 15-latka. Niestety, chłopiec zmarł - przekazał nam młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
Około godziny 18 na miejscu wciąż pracowali strażacy oraz policjanci pod nadzorem prokuratora.
Autorka/Autor: tvnwarszawa.pl