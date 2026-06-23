Okolice Pływał i nagle zniknął. Pod Warszawą utonął 15-latek Oprac. Dariusz Gałązka |

W Zielonce utonął 15-latek Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Informację o tym zdarzeniu służby otrzymały kilka minut po godzinie 15. Z nieoficjalnych informacji wynika, że 15-letni chłopiec wraz z dwoma kolegami pływał w zbiorniku Glinianki. W pewnym momencie nastolatkowi zabrakło sił, żeby wrócić i zniknął pod taflą wody. Jego koledzy próbowali go wyciągnąć, niestety bez skutku.

- Na miejsce przyjechały służby, w tym straż pożarna i płetwonurkowie. Po trwających około godziny poszukiwaniach wyłowiono z wody 15-latka. Niestety, chłopiec zmarł - przekazał nam młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Około godziny 18 na miejscu wciąż pracowali strażacy oraz policjanci pod nadzorem prokuratora.