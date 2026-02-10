Logo TVN Warszawa
Okolice

Ciało z obrażeniami twarzy znalezione na stacji paliw. Są wyniki sekcji

Ciało mężczyzny znalezione na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie)
Źródło: Google Maps
Na stacji paliw w Sierakowie niedaleko Płońska (Mazowieckie) znaleziono ciało mężczyzny z obrażeniami i krwią na twarzy. We wtorek prokuratura podała wyniki sekcji zwłok.  

Początkowo śledczy nie wykluczali udziału osób trzecich w śmierci mężczyzny. Stąd decyzja o przeprowadzeniu sekcji zwłok.

- Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że do zgonu tej osoby nie przyczyniły się osoby trzecie. Najprawdopodobniej doszło do śmierci z przyczyn naturalnych - informuje nas prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Jak dodaje, obrażenia, które były widoczne na twarzy zmarłego mężczyzny, mogły powstać w wyniku upadku. - Jest to śmierć nagła, więc najprawdopodobniej z przyczyn chorobowych - podsumowuje prokurator Maliszewski.

Zwłoki na stacji paliw

Zwłoki mężczyzny z obrażeniami twarzy znalezione zostały w czwartek około godziny 6 rano na całodobowej stacji benzynowej w Sierakowie, w gminie Raciąż. Ciało zauważył przypadkowy świadek, który zatrzymał się na stacji.

Mężczyzna został zidentyfikowany jako mieszkaniec powiatu płockiego, był kierowcą ciężarówki.

Zwłoki mężczyzny w przydrożnym rowie, to zaginiony kilka miesięcy temu 48-latek

Zwłoki mężczyzny w przydrożnym rowie, to zaginiony kilka miesięcy temu 48-latek

Wiadomo, do kogo należała ludzka ręka znaleziona na śmietniku w Słupsku

Wiadomo, do kogo należała ludzka ręka znaleziona na śmietniku w Słupsku

TVN24

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Prokuratura
