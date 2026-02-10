Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie) Źródło: Google Maps

Początkowo śledczy nie wykluczali udziału osób trzecich w śmierci mężczyzny. Stąd decyzja o przeprowadzeniu sekcji zwłok.

- Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że do zgonu tej osoby nie przyczyniły się osoby trzecie. Najprawdopodobniej doszło do śmierci z przyczyn naturalnych - informuje nas prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Jak dodaje, obrażenia, które były widoczne na twarzy zmarłego mężczyzny, mogły powstać w wyniku upadku. - Jest to śmierć nagła, więc najprawdopodobniej z przyczyn chorobowych - podsumowuje prokurator Maliszewski.

Zwłoki na stacji paliw

Zwłoki mężczyzny z obrażeniami twarzy znalezione zostały w czwartek około godziny 6 rano na całodobowej stacji benzynowej w Sierakowie, w gminie Raciąż. Ciało zauważył przypadkowy świadek, który zatrzymał się na stacji.

Mężczyzna został zidentyfikowany jako mieszkaniec powiatu płockiego, był kierowcą ciężarówki.