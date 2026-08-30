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Okolice

Zobaczyła reklamę i uwierzyła, że odzyska stracone pieniądze

Kobieta uwierzyła, że rozmawia z pracownikiem banku (zdj. ilustracyjne)
Uwaga na oszustwa internetowe
Źródło wideo: cert.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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72-latka straciła ponad 92 tysiące złotych, próbując odzyskać utracone wcześniej w wyniku oszustwa pieniądze. Tym razem oszuści podszyli się pod przedstawicieli "firmy współpracującej z Interpolem", a następnie "adwokata". Ufała im tak bardzo, że nie uwierzyła prawdziwym policjantom. Wysłuchała ich i poszła zrobić kolejny przelew.

Historia 72-latki rozpoczęła się kilka miesięcy temu. W połowie marca została oszukana i straciła 94 tysiące złotych.

"Policjanci, którzy przyjmowali wówczas zawiadomienie szczegółowo wyjaśniali jej, w jaki sposób działają oszuści. Ostrzegali ją, aby nie podawała nikomu swoich danych, nie przekazywała informacji umożliwiających dostęp do rachunków, nie otwierała podejrzanych linków, nie instalowała aplikacji na polecenie nieznajomych osób i nie wdawała się w rozmowy z osobami, które próbują nakłonić ją do przekazania pieniędzy" - informuje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.

Znalazła reklamę i uwierzyła, że odzyska pieniądze

W połowie lipca 72-latka na popularnej platformie społecznościowej zobaczyła reklamę opatrzoną nazwą "Interpol". Z jej treści wynikało, że osoby stojące za reklamą współpracują z policją i pomagają mieszkańcom Unii Europejskiej odzyskiwać pieniądze utracone w wyniku oszustw. Kobieta kliknęła w reklamę, podała swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu. Nie minęła godzina, gdy zadzwonił do niej mężczyzna. Przedstawił się jako przedstawiciel Interpolu, ale nie podał swoich danych. 72-latka opowiedziała mu o wcześniejszym oszustwie.

"Mężczyzna zapewnił ją, że pieniądze uda się odzyskać. Przekonywał nawet, że będzie ich znacznie więcej, ponieważ miała otrzymać dodatkowo odszkodowanie. Następnie przekazał jej dane kolejnej osoby, która miał zająć się jej sprawą. Kontakt przeniósł się na popularny komunikator. Drugi z mężczyzn przekonywał kobietę, że jest adwokatem, ma odpowiednią licencję i doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Zapewnił ją, że odbędzie się internetowa rozprawa, podczas której będzie ją reprezentował" - dodaje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Kolejne polecenia, kredyt i przelewy

Później pojawiły się kolejne polecenia. W ramach rzekomego sprawdzania działalności banków "konieczne było zaciąganie pożyczek i wykonywanie określonych operacji finansowych". Oszust polecił kobiecie zainstalowanie aplikacji, a następnie krok po kroku instruował ją, co ma w niej wpisywać i jakie operacje wykonywać. Przekazała mu zdjęcie dowodu osobistego, zdjęcie karty płatniczej, dane dostępowe do rachunków bankowych, loginy do aplikacji mobilnej oraz hasła do poczty elektronicznej.

Zgodnie z poleceniami, zaciągnęła kredyt w wysokości blisko 50 tysięcy złotych i założyła rachunki w kilku bankach. Wypłaciła także z banku 20 tysięcy i wpłaciła te pieniądze we wpłatomacie na podane numery kont.

Wysłuchała ostrzeżenia i zrobiła przelew

"W jednym z banków pracownicy wykazali się czujnością i poinformowali policjantów, że prawdopodobnie może dojść do oszustwa. Na miejsce skierowani zostali funkcjonariusze wydziału kryminalnego płońskiej komendy. Policjanci rozmawiali z kobietą i próbowali ustalić, w jakich okolicznościach zamierzała wykonać transakcję. Ostatecznie nie zrobiła jej w banku. Jak później ustalono, poszła na pocztę, gdzie wykonała przelew na rachunek wskazany przez oszusta" - przekazuje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Oszuści przesyłali jej wiadomości z danymi rachunków, na które miała wpłacać pieniądze, i zapewniali, że prowadzone są działania mające doprowadzić do odzyskania utraconych środków. Kobieta była przekonana, że wykonuje czynności związane z prowadzoną sprawą.

Z czasem zaczęła jednak zauważać niepokojące operacje. Na jeden z założonych rachunków wpływały różne pieniądze, a następnie wykonywano z niego kolejne płatności. 72-latka zorientowała się też, że na jej dane zaciągnięto kredyty gotówkowe oraz "chwilówki" i wydano karty płatnicze. Na rachunku pojawiały się m.in. transakcje w Amsterdamie, a do jej poczty elektronicznej logował się nieznany użytkownik.

Kontakt z "doradcami" urwał się w sierpniu, gdy podczas jednej z rozmów powiedziała, że nie zamierza już przekazywać żadnych pieniędzy. Tym razem straciła 92,5 tysiąca złotych. Razem z synem ponownie zgłosiła oszustwo. Płońscy policjanci pracują nad sprawą.

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Oszuści coraz częściej wykorzystują reklamy w mediach społecznościowych i podszywają się pod instytucje, kancelarie oraz osoby mające rzekomo pomóc w odzyskaniu pieniędzy. Jeżeli ktoś obiecuje odzyskanie utraconych środków, a jednocześnie żąda podania loginów, haseł, kodów autoryzacyjnych, zdjęć dokumentów lub nakłania do zaciągnięcia kredytu, należy natychmiast przerwać kontakt. Prawdziwy przedstawiciel banku, policji czy innej instytucji nie będzie wymagał przekazania takich danych ani wykonywania przelewów na wskazane przez niego rachunki.
przypomina policja
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Przestępczość w WarszawieoszustwaOszustwa internetoweoszustwoPolicja
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