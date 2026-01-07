Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zderzenie pociągu z koparką. Nie żyje jedna osoba

Zderzenie pociągu z koparkoładowarką
Zderzenie pociągu z koparkoładowarką
Źródło: Straż Pożarna w Płońsku
W środę rano doszło do tragicznego wypadku na torach. W zderzeniu pociągu z koparkoładowarką zginęła jedna osoba. Są poszkodowani, dwie osoby w ciężkim stanie trafiły do szpitala.

Zdarzenie miało miejsce na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Krępica, niedaleko Płońska.

Nie żyje jedna osoba

- Zgłoszenie o zderzeniu szynobusa z koparkoładowarką otrzymaliśmy o godzinie 8.46. Chodzi o pociąg relacji Sierpc-Nasielsk. Na skutek zderzenia jedna osoba zginęła na miejscu, jest to kierowca koparkoładowarki. W pociągu znajdowało się dziesięciu pasażerów, dwie z tych osób odniosły obrażenia, są w stanie ciężkim - mówi naszej redakcji asp. Jarosław Wichowski ze Straży Pożarnej w Płońsku.

Wypadek na torach w miejscowości Krępica
Zderzenie pociągu z koparkoładowarką
Zderzenie pociągu z koparkoładowarką
Źródło: Straż Pożarna w Płońsku
Zderzenie pociągu z koparkoładowarką
Zderzenie pociągu z koparkoładowarką
Źródło: Straż Pożarna w Płońsku
Zderzenie pociągu z koparkoładowarką
Zderzenie pociągu z koparkoładowarką
Źródło: Straż Pożarna w Płońsku
Zderzenie pociągu z koparkoładowarką
Zderzenie pociągu z koparkoładowarką
Źródło: Straż Pożarna w Płońsku

Informacje o zdarzeniu doprecyzowała także Komenda Powiatowa Policji w Płońsku. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że szynobus poruszła się w kierunku Sierpca. Szynobusem podróżowało łącznie dwanaście osób, w tym dziesięciu pasażerów oraz dwie osoby z obsługi. Kierowca koparki zginął na miejscu. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Pozostałym poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna na miejscu zdarzenia - przekazała nam nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer płońskiej policji.

Jak dodała policjantka, na miejscu cały czas pracują służby, które wyjaśniają okolicznosci zdarzenia. Nasz reporter Artur Węgrzynowicz dowiedział się, że na miejscu obecne są też jednostki OSP: Siedlin, Kownaty, Joniec i Nowe Wrońska.

Występują spore utrudnienia w miejscu wypadku, trasa jest nieprzejezdna. Uszkodzony szynobus nadal znajduje się na torach, natomiast koparkoładowarka znajduje się na poboczu.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia.

Tragiczny wypadek na Centralnym
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tragiczny wypadek na Centralnym

Śródmieście

Autorka/Autor: ag/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Pożarna w Płońsku

Udostępnij:
TAGI:
pociągiWypadek
Czytaj także:
Pościg policyjny za kierowcą osobówki zakończony na torowisku
Uciekał przed policją, wjechał na torowisko. Miał dożywotni zakaz kierowania
Praga Północ
Uchwała zacznie obowiązywać za sześć miesięcy
Oszustwa w klubach go-go. 82 oskarżonych
Śródmieście
Awaria pociągu w okolicach Grodziska Mazowieckiego
Awaria pociągu. Stali na stacji ponad dwie godziny
Pożar mieszkania w Płocku
Płomienie buchały przez okno, pięć osób rannych
Objazdy autobusów w Warszawie
Awaria wodociągowa na Grzybowskiej. Autobusy skierowano na objazdy
Śródmieście
Substancje znalezione przez policjantów w aucie
Unikał kontaktu wzrokowego, dziwnie się nachylał. Znaleźli powód
Bemowo
Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych niebawem otwarty
Ten pawilon będzie domem tańca. Otwarcie w czwartek
Śródmieście
Ukrainiec został skontrolowany tuż po opuszczeniu więzienia i odwieziony na granicę
Zatrzymali go, gdy opuścił więzienie i odwieźli na granicę
Białołęka
16-latek uciekał kradzionym autem
16-latek uciekał kradzionym autem, staranował radiowóz
Policjanci przeprowadzili kontrolę autokaru (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zawieźć dzieci na wycieczkę. Był pijany
Targówek
Napis LXXX na elewacji cukierni na Saskiej Kępie
Kontrowersyjny napis na witrynie. Cukiernia przeprasza. "Jest nam głupio"
Katarzyna Kędra
Prezydent Karol Nawrocki wśród uczestników orszaku
Prezydent Nawrocki wśród uczestników Orszaku Trzech Króli
Śródmieście
Służby interweniowały przy ulicy Modzelewskiego
Martwe niemowlę w mieszkaniu. Pierwsze ustalenia prokuratury
Mokotów
Pociąg miał nieplanowany postój (zdjęcie ilustracyjne)
Pociąg stanął w środku trasy. Podróżowało nim 400 osób
W ciężarówce pękła przednia szyba
Spadająca tafla lodu rozbiła przednią szybę w jadącej ciężarówce
Od lat spada dzietność Polek i to bez względu na miejsce zamieszkania
Moda się nie zmienia, te imiona wciąż są najpopularniejsze
Śródmieście
Mężczyzna okradł kościół nie po raz pierwszy
Ukradł ofiary składane do aniołka przy żłóbku w kościele
Policjanci pomogli starszej parze dotrzeć do domu
Pchał wózek z kobietą. Pomogli im dotrzeć do domu
Wola
Wypadek na Dworcu Centralnym (zdj. ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na Centralnym
Śródmieście
Przystanek autobusowy w tunelu Wisłostrady
"Koniec ze zbyt szybką jazdą tunelem Wisłostrady"
Śródmieście
Dziecko w zaśnieżonym samochodzie (zdjęcie ilustracyjne)
Zostawili 10-latka w zamkniętym aucie
Śródmieście
Wilki w lesie pod Piasecznem (zdjęcie ilustracyjne)
Pojawiły się wilki, leśnicy apelują do właścicieli psów
Paszport był oryginalny, ale wiza fałszywa
Paszport oryginalny, problem był z wizą
Włochy
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia w metrze, trzy stacje były zamknięte
Targówek
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli przejdzie Traktem Królewskim
Śródmieście
Śnieg w Mławie
"Ludzie zmuszeni są do chodzenia ulicą"
Policjanci zatrzymali mężczyznę
"Liczyłem, że sobie pójdziecie". Nie poszli
Ursynów
Policja pokazała nagranie z miejsca zdarzenia
Cztery ciała w kamienicy. Jest pierwszy akt oskarżenia
Wola
Awaria wodociągowa na ul. Wojskowej
Mróz nie odpuszcza. Awarie wodociągowe w kilku dzielnicach
Bemowo
Mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie 14-latka zatrzymany
Odpowie za śmiertelne potrącenie nastolatka i ucieczkę
Wola
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki