Zderzenie pociągu z koparką. Nie żyje jedna osoba

Zdarzenie miało miejsce na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Krępica, niedaleko Płońska.
Nie żyje jedna osoba
- Zgłoszenie o zderzeniu szynobusa z koparkoładowarką otrzymaliśmy o godzinie 8.46. Chodzi o pociąg relacji Sierpc-Nasielsk. Na skutek zderzenia jedna osoba zginęła na miejscu, jest to kierowca koparkoładowarki. W pociągu znajdowało się dziesięciu pasażerów, dwie z tych osób odniosły obrażenia, są w stanie ciężkim - mówi naszej redakcji asp. Jarosław Wichowski ze Straży Pożarnej w Płońsku.
Informacje o zdarzeniu doprecyzowała także Komenda Powiatowa Policji w Płońsku. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że szynobus poruszła się w kierunku Sierpca. Szynobusem podróżowało łącznie dwanaście osób, w tym dziesięciu pasażerów oraz dwie osoby z obsługi. Kierowca koparki zginął na miejscu. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Pozostałym poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna na miejscu zdarzenia - przekazała nam nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer płońskiej policji.
Jak dodała policjantka, na miejscu cały czas pracują służby, które wyjaśniają okolicznosci zdarzenia. Nasz reporter Artur Węgrzynowicz dowiedział się, że na miejscu obecne są też jednostki OSP: Siedlin, Kownaty, Joniec i Nowe Wrońska.
Występują spore utrudnienia w miejscu wypadku, trasa jest nieprzejezdna. Uszkodzony szynobus nadal znajduje się na torach, natomiast koparkoładowarka znajduje się na poboczu.
Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia.
Autorka/Autor: ag/PKoz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Straż Pożarna w Płońsku