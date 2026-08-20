Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Przewrócił się na hulajnodze, nie miał kasku. 10-latka do szpitala zabrał śmigłowiec

|
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Kask na rower i hulajnogę. "Ciężko nam nadążyć z edukacją i prawodawstwem"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Grabowski Foto/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku w Kluczewie pod Płońskiem. 10-latek doznał poważnych obrażeń po tym, jak przewrócił się podczas jazdy na hulajnodze. Chłopiec nie miał kasku i uderzył głową w twardą nawierzchnię. Do szpitala zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 16 w miejscowości Kluczewo. "10-letni chłopiec poruszał się hulajnogą elektryczną po drodze gruntowej. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się, uderzając głową w utwardzoną nawierzchnię drogi. Chłopiec nie miał kasku, a w chwili zdarzenia nie znajdował się pod opieką osoby dorosłej" - poinformowała oficer prasowa płońskiej policji nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska.

Zareagowała przypadkowa dziewczynka

Zdarzenie zauważyła przypadkowa dziewczynka, która poinformowała matkę chłopca. Na miejsce wezwano policję oraz zespół ratownictwa medycznego. "Ze względu na stan zdrowia dziecka zadysponowano również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 10-latek z obrażeniami ciała, głównie głowy, został przetransportowany do szpitala w Warszawie" - dodała policjantka.

Rzeczniczka płońskiej policji przypomniała, że podstawowym miejscem do jazdy jest droga dla rowerów lub droga dla pieszych i rowerów. "Jeżeli została wyznaczona dla kierunku, w którym kierujący się porusza albo zamierza skręcić, powinien z niej korzystać. Prędkość hulajnogi elektrycznej nie może przekraczać 20 kilometrów na godzinę" - podkreśliła.

Poniżej 13 lat tylko pod opieką osoby dorosłej

Policjanci przypominają, że nie każde dziecko może po prostu wsiąść na hulajnogę. Przepisy jasno określają wiek kierującego.

"Hulajnogą elektryczną na drodze publicznej może kierować osoba, która ukończyła 13 lat. W przypadku osób od 13 do 18 roku życia wymagane jest posiadanie karty rowerowej albo odpowiedniego prawa jazdy, między innymi kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci, które nie ukończyły 13 lat, mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej" - wyjaśniają.

Przepisy przewidują również obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia korzystających z hulajnogi elektrycznej.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
40 min
pc
Szłapka ostro o prezydencie. "Rządzi nim Braun razem z Kamratami"
TVN24
21 min
pc
Czarzasty: ani pan Nawrocki tego nie wymaże, ani PiS. "Nie dajcie sobą manipulować"
TVN24
16 min
pc
Ojciec Gużyński krytykuje budowę pomnika Maryi. "Prędzej wybiorę się na mecz"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawiePłońskHulajnogi elektryczne
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Policja szuka świadków wypadku w Dąbrówce
Matka z zarzutem po wypadku, nie żyje jej czteroletnia córka. Apel policji
Okolice
Mężczyzna prowadził ciągnik, mając ponad trzy promile
"Slalom" ciągnikiem. Kierujący z trzema promilami i dożywotnim zakazem
Okolice
Straż Graniczna - Lotnisko Chopina
Przyleciał z Londynu i został zatrzymany na lotnisku. Z powodu czerwonej noty
Włochy
Losem seniora zainteresowała się przypadkowa kobieta
Miał dwa różne buty, był zagubiony. Ona nie przeszła obojętnie
Białołęka
Trwa rekrutacja do straży miejskiej
Kuszą mieszkaniami służbowymi i dodatkami do pensji. 70 wakatów
Śródmieście
Szarpanina między kierowcą i rowerzystą na Moście Poniatowskiego
Po kolizji kierowca zaatakował rowerzystę. "Próbował zrzucić mój rower z mostu"
Klaudia Kamieniarz
Korek na S8 po zderzeniu dwóch aut
Zderzenie na wjeździe do Warszawy
Okolice
Podejrzany uprawiał konopie w mieszkaniu
Sam zaprosił policjantów do domu. Grozi mu długa odsiadka
Okolice
Śledczy o ustaleniach w sprawie śmierci rosyjskiego opozycjonisty (zdjęcie ilustracyjne)
Śmierć rosyjskiego opozycjonisty w Warszawie. Nowe ustalenia śledczych
Mokotów
Youtuber Stuart K.-B., znany jako Stuu opuszcza Prokuraturę Okręgową w Warszawie
Poważne zarzuty dla youtubera. Sąd przedłużył areszt dla Stuu
Śródmieście
Warszawa, centrum Warszawy, panorama Warszawy, skyline, wieżowce
Plan ogólny ma spore opóźnienie. Co to znaczy dla Warszawy
Dariusz Gałązka
Działania ABW (zdjęcie ilustracyjne)
"Podłożył urządzenie wybuchowe". Zarzuty po nieudanym zamachu
Śródmieście
Diler z Brzeskiej zatrzymany
Pojawił się tam, gdzie nie powinno go być. Diler zatrzymany
Praga Północ
Prezentacja "Księgi Ruchu Chorych" Instytutu Radowego
Księgi spłonęły podczas powstania. Tę jedną znaleźli w zamkniętej szafie
Ochota
16-tatkowi motocykl udostępnił ojciec
Bez prawa jazdy i ubezpieczenia. Na jazdę pozwolił mu ojciec
Okolice
MOP Brwinów
Dwa potrącenia na autostradzie A2, w akcji śmigłowiec ratowniczy
Okolice
Fragment trasy S8 przejdzie remont (zdjęcie ilustracyjne)
Naprawią trasę uszkodzoną przez pożar
Śródmieście
Na terenie Morysina zakończyły się badania archeologiczne
Morysin budzi się do życia. Przygotowują się do remontu
Wilanów
Czterolatkiem zaopiekowali się policjanci
Bosy czterolatek błąkał się przy drodze ekspresowej
GARWOLIN
Wanda Traczyk-Stawska
"Była człowiekiem, który reagował na zło w każdym wydaniu"
Śródmieście
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
14-latek ranny przy rozładunku drewna, zabrał go śmigłowiec LPR
Okolice
Wanda Traczyk-Stawska z prezydentem Rafałem Trzaskowskim
"Bohaterka, która nie lubiła, gdy używano wobec niej tego słowa"
Śródmieście
Koń z opaską na języku, Tor Służewiec, Gala Derby, 5 lipca 2026 roku
Język nie związany, a "zapięty". "Absurd sprowadzania zakazu do nazwy techniki"
Martyna Sokołowska
Wanda Traczyk-Stawska nie żyje
"Przez całe życie walczyła o innych, o słabszych"
Śródmieście
Wanda Traczyk-Stawska nie żyje
"Żegnaj, Bohaterko". Tusk przywołał słowa Traczyk-Stawskiej
Śródmieście
Wypadek na trasie S8 pod Wyszkowem
Karambol. Strażacy wycinali dach auta, by wydostać rannego
Okolice
33-latek został zatrzymany
Pijany spowodował trzy kolizje. Nie miał prawa jazdy, zostanie deportowany
Okolice
Policjanci zatrzymali trzy osoby
Przechwytywali sygnał, otwierali auta, okradali
Wola
Wanda Traczyk-Stawska
Wspomnienie Wandy Traczyk-Stawskiej. Te słowa pozostaną w pamięci
TVN24
Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat
"Odeszła nasza Bohaterka"
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki