Włamał się do domu i ukradł pieniądze 10-letniej córce

Policja z Płońska (Mazowsze) zatrzymała 44-latka podejrzanego o włamanie i kradzież pieniędzy należących do jego 10-letniej córki. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

- Policjanci ustalili, że 44-latek, niezamieszkujący od jakiegoś czasu ze swoją rodziną, wyważył drzwi balkonowe do domu żony. Po wejściu do środka przeszukał pomieszczenia i ukradł kopertę z pieniędzmi należącymi do jego 10-letniej córki. Za skradzione ponad 300 złotych kupił sobie między innymi alkohol - wyjaśniła rzeczniczka płockiej policji.