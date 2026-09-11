Okolice Ukrywał się kilkanaście miesięcy, z powodu alimentów

Przybywa rodziców niepłacących na swoje dzieci. Dług alimentacyjny w Polsce sięga ponad 15 miliardów złotych (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło wideo: Małgorzata Mielcarek/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Policja Płońsk

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Policjanci zajmujący się poszukiwaniem osób z wydziału kryminalnego komendy w Płońsku od jakiegoś czasu zajmowali się sprawą 36-latka, który ukrywał się od lutego 2025 roku. Zmieniał w tym czasie miejsca pobytu.

Mężczyzna był poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Łącznie ma do odbycia karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Dodatkowo był też poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu.

Chodziło między innymi sprawy związane z uchylaniem się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Z lotniska do aresztu. Z powodu alimentów TVN24

"Nie spodziewał się, że go namierzą"

Policjanci ustalili, że poszukiwany przebywa na terenie Warszawy, zdobyli też dokładny adres.

"36-latek został zatrzymany w pobliżu miejsca swojego pobytu. Spotkanie z policjantami było dla niego wyraźnym zaskoczeniem. Najwyraźniej nie spodziewał się, że go namierzą" - przekazuje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.

Trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi rok i sześć miesięcy.