Ukrywał się kilkanaście miesięcy, z powodu alimentów
Policjanci zajmujący się poszukiwaniem osób z wydziału kryminalnego komendy w Płońsku od jakiegoś czasu zajmowali się sprawą 36-latka, który ukrywał się od lutego 2025 roku. Zmieniał w tym czasie miejsca pobytu.
Mężczyzna był poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Łącznie ma do odbycia karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Dodatkowo był też poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu.
Chodziło między innymi sprawy związane z uchylaniem się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego.
"Nie spodziewał się, że go namierzą"
Policjanci ustalili, że poszukiwany przebywa na terenie Warszawy, zdobyli też dokładny adres.
"36-latek został zatrzymany w pobliżu miejsca swojego pobytu. Spotkanie z policjantami było dla niego wyraźnym zaskoczeniem. Najwyraźniej nie spodziewał się, że go namierzą" - przekazuje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.
Trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi rok i sześć miesięcy.