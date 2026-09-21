Okolice W kuchni, pokojach i szklarni. Doniczki z konopiami miał wszędzie Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Konopie rosły w ogrodzie Źródło wideo: KPP Płońsk Źródło zdj. gł.: KPP Płońsk

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Policjanci z Płońska ustalili, że na jednej z posesji na terenie gminy Sochocin mogą znajdować się narkotyki, a mieszkający tam mężczyzna może również prowadzić nielegalną uprawę konopi innych niż włókniste. W środę pojechali to sprawdzić.

Ukryte między pomidorami

"Już po wejściu na teren posesji zauważyli rosnący w wiadrze krzew konopi. Kolejne rośliny znajdowały się między innymi w kuchni, w pokojach oraz w szklarni, gdzie rosły między pomidorami" - opisała sierż. Eliza Koźlicka z płońskiej policji.

Podczas dokładnego przeszukania posesji, należącej do 40‑letniego mieszkańca gminy Sochocin, policjanci natknęli się na łącznie osiem krzewów. To nie był koniec.

Policjanci na posesji znaleźli narkotyki Krzewy konopi w ogrodzie Źródło zdjęcia: KPP Płońsk Krzewy konopi w ogrodzie Źródło zdjęcia: KPP Płońsk Krzewy konopi w ogrodzie Źródło zdjęcia: KPP Płońsk Krzewy konopi w ogrodzie Źródło zdjęcia: KPP Płońsk Narkotyki zabezpieczone przez policjantów Źródło zdjęcia: KPP Płońsk

"W piwnicy znaleźli ponad 80 gramów środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci suszu roślinnego oraz białej zbrylonej substancji, przechowywanych w słoiku i woreczkach strunowych" - przekazała Koźlicka.

Policjanci zabezpieczyli także wagę jubilerską, woreczki strunowe oraz inne przedmioty, mogące mieć związek z przestępczością narkotykową. Wszystkie substancje oraz rośliny trafiły do dalszych badań.

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Trafił do aresztu

40‑latek usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków, ich uprawy oraz udzielania ich innym osobom.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny areszt tymczasowy na trzy miesiące.