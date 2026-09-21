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Okolice

W kuchni, pokojach i szklarni. Doniczki z konopiami miał wszędzie

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Krzewy konopi w ogrodzie
Konopie rosły w ogrodzie
Źródło wideo: KPP Płońsk
Źródło zdj. gł.: KPP Płońsk
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Krzewy konopi rosły w kuchni, w pokojach i pomiędzy pomidorami w szklarni. 40-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

Policjanci z Płońska ustalili, że na jednej z posesji na terenie gminy Sochocin mogą znajdować się narkotyki, a mieszkający tam mężczyzna może również prowadzić nielegalną uprawę konopi innych niż włókniste. W środę pojechali to sprawdzić.

Ukryte między pomidorami

"Już po wejściu na teren posesji zauważyli rosnący w wiadrze krzew konopi. Kolejne rośliny znajdowały się między innymi w kuchni, w pokojach oraz w szklarni, gdzie rosły między pomidorami" - opisała sierż. Eliza Koźlicka z płońskiej policji.

Podczas dokładnego przeszukania posesji, należącej do 40‑letniego mieszkańca gminy Sochocin, policjanci natknęli się na łącznie osiem krzewów. To nie był koniec.

Policjanci na posesji znaleźli narkotyki
Krzewy konopi w ogrodzie
Krzewy konopi w ogrodzie
Źródło zdjęcia: KPP Płońsk
Krzewy konopi w ogrodzie
Krzewy konopi w ogrodzie
Źródło zdjęcia: KPP Płońsk
Krzewy konopi w ogrodzie
Krzewy konopi w ogrodzie
Źródło zdjęcia: KPP Płońsk
Krzewy konopi w ogrodzie
Krzewy konopi w ogrodzie
Źródło zdjęcia: KPP Płońsk
Narkotyki zabezpieczone przez policjantów
Narkotyki zabezpieczone przez policjantów
Źródło zdjęcia: KPP Płońsk

"W piwnicy znaleźli ponad 80 gramów środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci suszu roślinnego oraz białej zbrylonej substancji, przechowywanych w słoiku i woreczkach strunowych" - przekazała Koźlicka.

Policjanci zabezpieczyli także wagę jubilerską, woreczki strunowe oraz inne przedmioty, mogące mieć związek z przestępczością narkotykową. Wszystkie substancje oraz rośliny trafiły do dalszych badań.

Trafił do aresztu

40‑latek usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków, ich uprawy oraz udzielania ich innym osobom.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny areszt tymczasowy na trzy miesiące.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
NarkotykiPrzestępczość w WarszawiePolicja
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