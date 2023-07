Metalowe pudełko zamknięte na dwie kłódki. "Zatrzymany nie chciał go otworzyć"

Narkotyki, amunicję do broni palnej i proch strzelniczy znaleźli policjanci z Płońska w domu 45-latka. Mężczyźnie przedstawiono już zarzuty, grozi mu osiem lat więzienia.

Do zatrzymania 45-latka doszło, gdy funkcjonariusze zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu płońskiego może posiadać narkotyki. Pojechali do jego domu.