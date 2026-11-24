Uderzył autem w ogrodzenie, uciekł i wrócił rowerem
Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem. Według ustaleń policji, na rondzie u zbiegu ulic Grunwaldzkiej, Klonowej i Jaworskiego w Płońsku kierujący Volkswagenem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uszkodził przydrożne drzewo. Następnie przejechał przez chodnik oraz ścieżkę rowerową, uderzając w ogrodzenie jednej z posesji.
Wysiadł z auta i uciekł
"Całe zdarzenie widzieli świadkowie. Z ich relacji wynikało, że kierowca po uderzeniu w płot wysiadł z auta i uciekł. Po pewnym czasie wrócił na miejsce... na rowerze. Świadkowie bez trudu rozpoznali w nim mężczyznę, który wcześniej siedział za kierownicą Volkswagena" - przekazała oficer prasowa płońskiej policji sierżant Eliza Koźlicka.
29-letni mieszkaniec Płońska przyznał funkcjonariuszom, że to on kierował samochodem. "Tłumaczył, że po zdarzeniu poszedł jedynie po telefon. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie dwa promile alkoholu, a od mężczyzny pobrano dodatkowo krew do badań" - podkreśliła policjantka.
Nie miał prawa jazdy
Okazało się, że mężczyzna nie ma też uprawnień do prowadzenia pojazdów. Został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.
Policjantka poinformowała, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Mimo to, nie uniknie odpowiedzialności. "Mieszkaniec Płońska usłyszał już zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Może odpowiedzieć również za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu" - podsumowała sierżant Koźlicka.