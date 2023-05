Miała sine oczy, nie dawała oznak życia. Policjanci wybili szybę w aucie, by dostać się do trzylatki

Do zdarzenia doszło w poprzedni weekend na jednym z płońskich osiedli. Po godzinie 16 dyżurny przyjął zgłoszenie o małym dziecku, niedającym oznak życia, pozostawionym w zamkniętym osobowym mercedesie. - Dziewczynka, jak wynikało ze zgłoszenia, była spocona, miała sine oczy oraz zabrudzoną twarz, prawdopodobnie wcześniej wymiotowała - opisała rzeczniczka płońskiej policji komisarz Kinga Drężek-Zmysłowska. Dodała, że natychmiast na miejsce skierowani zostali funkcjonariusze.

Matka była u znajomych

Jak ustalili mundurowi, dziecko przebywało samo w zamkniętym samochodzie co najmniej 15-20 minut, a mogło nawet dłużej. Matka dziewczynki, która przyszła na miejsce, twierdziła, że "zostawiła ją tylko na chwilę, gdyż ta spała". Kobieta była u znajomych.

Zareagował przechodzień

Jak dodała, policję zawiadomiła "zupełnie przypadkowa osoba". - Przechodzień, który zauważył to dziecko, zwrócił uwagę na jego stan. Sprawdził, że samochód jest całkowicie zamknięty i próbował to dziecko po prostu obudzić. Matka na miejscu pojawiła się (...) po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu minutach, w momencie, kiedy na miejsce przyjechały wszystkie służby - opisała rzeczniczka. - Policjantka weszła do środka, odpięła dziecko z fotelika i dopiero po chwili, po wyjęciu z samochodu, dziecko odzyskało przytomność - podsumowała.