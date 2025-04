Potrąciła nastolatkę i podała się za swoją siostrę

Coraz więcej wypadków z udziałem rowerzystów. Lekarze apelują "kask to mózg" (wideo archiwalne) Źródło: Renata Kijowska | Fakty TVN

W Płońsku potrącona została 15-latka rowerzystka. Okazało się, że kierująca seatem nie była tą, za którą się podawała. Kobieta nie miała uprawnień do kierowania pojazdami. Miała za to dowód osobisty, podobnej do niej, siostry.

W środę, 16 kwietnia, doszło w Płońsku do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego. - Seat potrącił 15-letnią rowerzystkę, która przejeżdżała przez jezdnię w miejscu wyznaczonego przejazdu dla rowerów. Nastolatka z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala - poinformowała kom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.

Na miejsce przyjechali policjanci z płońskiej komendy. Jak podali, kobieta kierująca pojazdem wylegitymowała się dowodem osobistym należącym do 38-letniej mieszkanki Płońska. Została przesłuchana i podpisała protokoły sporządzone przez funkcjonariuszy.

Policja: dała dowód siostry

Funkcjonariusze zaczęli jednak nabierać podejrzeń. Chodziło o tożsamość kobiety. Ich przypuszczenia się sprawdziły. Ustalili, że nie jest ona osobą, za którą się podaje. - W rzeczywistości była to 35-letnia mieszkanka powiatu płockiego, która posłużyła się dokumentem tożsamości należącym do swojej podobnej siostry. Przyznała, że zdecydowała się na taki krok, ponieważ nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami i obawiała się konsekwencji prawnych - przekazała Drężek-Zmysłowska.

Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu. Usłyszała zarzuty składania fałszywych zeznań, posłużenia się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby oraz podrobienia podpisu. Może jej grozić za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Jak zapowiedzieli policjanci, dodatkowo odpowie za prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień.

Niezależnie od postępowania karnego, w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku prowadzone jest również odrębne postępowanie w sprawie samego zdarzenia drogowego, zakwalifikowanego jako kolizja. Jego celem jest dokładne wyjaśnienie przyczyn oraz okoliczności potrącenia nastoletniej rowerzystki, która na szczęście nie odniosła poważniejszych obrażeń.