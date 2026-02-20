Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Czarzasty zdecydował w sprawie projektu prezydenta
Czarzasty zdecydował w sprawie projektu prezydenta
Okolice

Podwójne zabójstwo. 29-latek doprowadzony do prokuratury

29-latek został doprowadzony do prokuratury
29-latek został doprowadzony do prokuratury
Źródło: TVN24
29-latek podejrzewany o zabójstwo dziadków został doprowadzony do prokuratury. Do tragedii doszło w Raciążu. W domu jednorodzinnym policja znalazła ciała dwóch starszych osób.

29-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Płońsku, trwa jego przesłuchanie.

Do makabrycznej zbrodni doszło w środę w miejscowości Raciąż w powiecie płońskim. W nocy policja otrzymała zgłoszenie od mężczyzny, który poinformował, że zabił dwie osoby i prosi o przyjazd służb.

Przed domem jednorodzinnym funkcjonariusze zastali 29-letniego mężczyznę, był to zgłaszający. Wewnątrz budynku policjanci znaleźli ciała dwóch starszych osób: 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny. To dziadkowie podejrzanego. Mieszkali razem w jednym domu.

Podwójne zabójstwo w Raciążu
Podwójne zabójstwo w Raciążu
Podwójne zabójstwo w Raciążu
Źródło: TVN24
Podwójne zabójstwo w Raciążu
Podwójne zabójstwo w Raciążu
Źródło: TVN24
Podwójne zabójstwo w Raciążu
Podwójne zabójstwo w Raciążu
Źródło: TVN24
Podwójne zabójstwo w Raciążu
Podwójne zabójstwo w Raciążu
Źródło: TVN24
Podwójne zabójstwo w Raciążu
Podwójne zabójstwo w Raciążu
Źródło: TVN24

Na miejscu zdarzenia w Raciążu pracowali policjanci z wydziału kryminalnego, funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej, technicy kryminalistyki oraz prokurator, wszystkie czynności były wykonywane pod jego nadzorem. Od 29-latka pobrano materiał genetyczny i próbki odzieży.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zadzwonił na policję, powiedział, że zabił dwie osoby. Makabryczne szczegóły zbrodni

Zadzwonił na policję, powiedział, że zabił dwie osoby. Makabryczne szczegóły zbrodni

TVN24
29-latek zabił dwie osoby. Jego ojciec miał zabić i podpalić matkę

29-latek zabił dwie osoby. Jego ojciec miał zabić i podpalić matkę

Jest synem mężczyzny, który także popełnił zbrodnię

29-latek z Raciąża to syn mężczyzny, który kilka lat temu dokonał zbrodni na jego matce. Do zbrodni doszło w listopadzie 2019 roku.

42-latka została brutalnie zamordowana przez 45-letniego męża. Mężczyzna zatrzymał samochód kobiety, wybił szybę toporem i kilkukrotnie uderzył ją w głowę. Następnie podpalił ciało. Motywem zbrodni miała być zazdrość.

Prokuratura Rejonowa w Płońsku postawiła mężczyźnie zarzut zabójstwa. Został skazany na 25 lat więzienia. Odsiaduje wyrok.

Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
ZabójstwoPrzestępczość w WarszawieProkuraturaPolicja
Czytaj także:
Patryk Jaki
Patryk Jaki zaparkował na zakazie, chwilę później udzielał wywiadu. Sprawę wyjaśnia policja
Śródmieście
Magda
Ścieżka okazała się "śmiertelną pułapką". Wyrok po dziewięciu latach od tragedii
Klaudia Kamieniarz
Śmiertelny wypadek pod Siedlcami
Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje
Zderzenie na Wisłostradzie
Rozbite auto i korek na Wisłostradzie
Bielany
Jarosław Iwańczuk jest poszukiwany przez policję
Ukrywa się przed policją od 23 lat. Jest poszukiwany trzema listami gończymi
Bielany
Włamał się do kwiatomatu
Na przeprosiny ukradł bukiet z kwiatomatu
W przeszłości zgłaszała fikcyjne zagrożenia i obserwowała działania służb, a teraz zaatakowała policjanta
"Kilkadziesiąt razy zawiadamiała służby o fikcyjnych zdarzeniach zagrażających życiu"
Śródmieście
Ksiądz usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Niespłacone pożyczki i milionowe straty parafii. Były proboszcz z zarzutami
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Uszkodził pomost, jeżdżąc po zamarzniętym zalewie. Usłyszał zarzut
Agresywny pies zagryzł innego czworonoga (zdjęcie ilustracyjne)
"Biegał bez smyczy i bez nadzoru". Agresywny pies zagryzł chihuahuę
Wola
Dariusz Stola dyrektorem Muzeum POLIN
Nie chciał go minister Gliński. Wraca na dyrektorskie stanowisko
Śródmieście
Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku
Spalarnia otwarta. Z odpadów będzie wytwarzać energię
Targówek
Martwy pyton znaleziony w Otwocku
Znaleźli martwego pytona
Rozpoczęły się odwierty pod budowę IV linii metra
Pierwszy krok do budowy czwartej linii metra
Białołęka
Zazieleni się plac przy dawnej Cepelii
Urządzą zielony skwer w miejscu hotelowego parkingu
Śródmieście
Pożar auta w miejscowości Kraszewo Sławęcin
29-latek zabił dwie osoby. Jego ojciec miał zabić i podpalić matkę
Karambol na moście Grota-Roweckiego
Kilka aut zderzyło się na moście
Żoliborz
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Spółka domaga się milionów za grunt, na którym od pół wieku stoją bloki
Wola
Pożar zakładu stolarskiego
Pożar w zakładzie stolarskim
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Po kolizji stanęli między barierką i jezdnią. Kilka minut później zginęli
Zderzenie na przejeździe
Auto utknęło na przejeździe. Uderzyły w nie dwa pociągi. Nagranie
Ciało mężczyzny znaleziono w przydrożnym rowie (zdjęcie ilustracyjne)
Zostawili go bez ubrania na drodze. Martwego znaleziono w rowie
Śmiertelny wypadek w miejscowości Urle
Tragedia na torach. Dwa pociągi potrąciły kobietę
Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące
Pijany i bez prawa jazdy uciekał przed radiowozem
Śmiertelne potrącenie koło Garwolina
Potrącił pieszego, 57-latek zmarł na miejscu wypadku
Zderzenie tramwajów w Warszawie
Zderzenie tramwajów w Śródmieściu, sześć osób poszkodowanych
Śródmieście
Magda podczas wakacji na Cyprze
Magda zjechała po niedokończonej ścieżce, zginęła. Koniec procesu
Klaudia Kamieniarz
Policja zatrzymała 33-latka
Policja: znęcał się nad matką, awanturował z byłą partnerką, groził dziecku
Policjanci zatrzymali kierującą seatem
Po kolizji próbowała odjechać. Policyjny pościg za pijaną 53-latką
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzieże
Tyle aut skradziono w Warszawie. Jedna marka jest szczególnie popularna
Ulice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki