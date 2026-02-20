Podwójne zabójstwo. 29-latek doprowadzony do prokuratury

29-latek został doprowadzony do prokuratury Źródło: TVN24

29-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Płońsku, trwa jego przesłuchanie.

Do makabrycznej zbrodni doszło w środę w miejscowości Raciąż w powiecie płońskim. W nocy policja otrzymała zgłoszenie od mężczyzny, który poinformował, że zabił dwie osoby i prosi o przyjazd służb.

Przed domem jednorodzinnym funkcjonariusze zastali 29-letniego mężczyznę, był to zgłaszający. Wewnątrz budynku policjanci znaleźli ciała dwóch starszych osób: 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny. To dziadkowie podejrzanego. Mieszkali razem w jednym domu.

Na miejscu zdarzenia w Raciążu pracowali policjanci z wydziału kryminalnego, funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej, technicy kryminalistyki oraz prokurator, wszystkie czynności były wykonywane pod jego nadzorem. Od 29-latka pobrano materiał genetyczny i próbki odzieży.

Jest synem mężczyzny, który także popełnił zbrodnię

29-latek z Raciąża to syn mężczyzny, który kilka lat temu dokonał zbrodni na jego matce. Do zbrodni doszło w listopadzie 2019 roku.

42-latka została brutalnie zamordowana przez 45-letniego męża. Mężczyzna zatrzymał samochód kobiety, wybił szybę toporem i kilkukrotnie uderzył ją w głowę. Następnie podpalił ciało. Motywem zbrodni miała być zazdrość.

Prokuratura Rejonowa w Płońsku postawiła mężczyźnie zarzut zabójstwa. Został skazany na 25 lat więzienia. Odsiaduje wyrok.