"Groził nożem przechodniom, wymuszał zakup alkoholu"

Zażądał, by poszedł z nim do sklepu i kupił alkohol

- Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili, że ofiarą napastnika padł 31-letni mieszkaniec Płońska, który spacerował wraz z rodziną. Nieznany mu mężczyzna, grożąc mu nożem, zażądał, by ten poszedł z nim do sklepu, kupił alkohol i doładowanie do telefonu. Pokrzywdzony w obawie o zdrowie i życie własne oraz bliskich wykonał polecenie napastnika - przekazała policjantka.