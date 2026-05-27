Płońsk Reklama z politykiem obiecywała szybki zysk. Kobieta straciła pieniądze Oprac. Alicja Glinianowicz |

Uwaga na oszustwa internetowe Źródło wideo: cert.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło na początku maja. 49-letnia mieszkanka powiatu płońskiego, przeglądając w telefonie popularną platformę społecznościową, natrafiła na reklamę wykorzystującą wizerunek znanego polityka.

"Materiał sugerował możliwość szybkiego i prostego inwestowania pieniędzy. Aby rozpocząć, wystarczyło podać podstawowe dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu" - wyjaśniła nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Usłyszała, że wszystkim zajmie się opiekun inwestycyjny

Przedstawicielka rzekomej firmy inwestycyjnej nawiązała kontakt praktycznie od razu. Podająca się za pracownika kobieta zapytała 49-latkę o jej dotychczasowe doświadczenie na rynku finansowym.

"Gdy usłyszała, że rozmówczyni nigdy wcześniej nie inwestowała i nie ma wiedzy na temat giełdy, uspokoiła ją, zapewniając, że wszystkim zajmie się 'opiekun inwestycyjny'" przyznała policjantka.

Jak wskazała policja, na początek miał wystarczyć niewielki depozyt. "Kobieta została nakłoniona do wykonania przelewu w wysokości 700 zł na wskazane konto oraz przesłania potwierdzenia wpłaty. Usłyszała, że to konieczne do założenia konta inwestycyjnego i przydzielenia jej 'najlepszego menadżera'" -podała nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Następnie z kobietą skontaktowała się kolejna rozmówczyni, podająca się za doradcę inwestycyjnego. Nowa konsultantka wzbudziła zaufanie 49-latki, sprawiając wrażenie osoby kulturalnej oraz doskonale zorientowanej w branży finansowej.

Miała zainstalować komunikator

Fałszywa menadżer poleciła zainstalowanie komunikatora, przez który miały odbywać się dalsze rozmowy, a następnie krok po kroku instruowała kobietę, jakie aplikacje pobrać, gdzie założyć konto inwestycyjne oraz konto walutowe.

"49-latka wykonywała wszystkie polecenia, obserwując na ekranie rzekome zyski, między innymi z inwestycji w ropę naftową. Zarobki na fałszywym koncie inwestycyjnym przekraczały momentami nawet 22 tys. dolarów" - przyznała rzeczniczka płońskiej komendy.

W pewnym momencie oszuści namówili 49-latkę na - jak twierdzili - wyjątkową okazję zakupu ropy. Kobieta skuszona szybkim zyskiem, wzięła 27 tys. zł kredytu w aplikacji bankowej, wypłaciła gotówkę i wpłaciła ją w warszawskim bitomacie. Gdy środki od razu pojawiły się na jej "koncie inwestycyjnym", była pewna, że wszystko działa uczciwie.

By odzyskać pieniądze, miała wpłacić kolejne środki

Wtedy pojawiły się problemy. "Pod pretekstem koniecznej weryfikacji skontaktował się z nią mężczyzna, prosząc o potwierdzanie danych osobowych, numeru pesel czy danych dokumentu tożsamości. Kiedy podczas rozmowy podała błędną kwotę do rzekomej wypłaty środków, usłyszała, że nie przeszła procedury weryfikacyjnej, a konto zostało zablokowane" - opisała policjantka.

Fałszywa menadżer przekonywała kobietę, że jedynym sposobem na odzyskanie pieniędzy jest kolejna wpłata, tym razem 21 tys. zł. Gdy 49-latka zebrała już potrzebną kwotę i była gotowa ponownie wpłacić pieniądze w bitomacie, o całej sytuacji opowiedziała jednemu z członków rodziny, który uświadomił ją, że prawdopodobnie padła ofiarą oszustwa.

Kobieta sprawdziła wówczas swoje konto inwestycyjne, okazało się, że nie było na nim żadnych środków. 49-latka straciła w sumie prawie 40 tys. zł.