Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Obejrzeli nagranie, chwilę później zobaczyli poszukiwanego mężczyznę

Brał produkty z półek i jadł (zdjęcie ilustracyjne)
Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów
Ze sklepu wyszedł z koszem zakupów bez płacenia. Policjanci obejrzeli nagranie z kamer monitoringu, a chwilę później zauważyli na ulicy mężczyznę podejrzanego o kradzież. Już w czasie legitymowania przyznał się do winy. Grozi mu pięć lat więzienia.

W miniony piątek, 7 listopada, policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży w supermarkecie przy ulicy Młodzieżowej w Płońsku. Pracownik ochrony podczas przeglądania sklepowego monitoringu z kilku dni, zauważył, że 4 listopada po godzinie 22 jeden z klientów wyszedł ze sklepu z koszykiem pełnym zakupów bez płacenia. Na nagraniu widać było mężczyznę, który wyszedł drzwiami wejściowymi.

"Funkcjonariusze z płońskiej patrolówki, którzy zostali jako pierwsi skierowani do sklepu, sprawdzili zapis z kamer monitoringu. Gdy kryminalni zajęli się dalszymi czynnościami, w tym przyjmowaniem zawiadomienia, patrolujący miasto policjanci na jednym z blokowisk zauważyli mężczyznę, który wyglądem i ubiorem odpowiadał osobie widocznej na nagraniu. Ich podejrzenia okazały się słuszne. 31-letni mieszkaniec powiatu nowodworskiego, od pewnego czasu przebywający w powiecie płońskim, już w czasie legitymowania i rozmowy przyznał się do kradzieży" - podaje w komunikacie nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.

Grozi mu pięć lat więzienia

Ze sklepu ukradł sześć butelek alkoholu, artykuły spożywcze, kapsułki do prania, pieluchomajtki oraz zabawkę. Wszystko było warte 1050 złotych.

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Metodą "na salami" ponad rok okradała sąsiadkę
34-latek został zatrzymany przez policjantów z Nasielska
Ma długą listę zaległych kar, w więzieniu spędzi trzy lata i 122 dni
Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Okradł jubilera, uciekł autostopem
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: YOUR SHOT/AdobeStock

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawiePłońskPolicja
Czytaj także:
Marsz Niepodległości w 2025 roku
Ilu uczestników? Są pierwsze szacunkowe dane
RELACJA
Od 8 stycznia przepisy nakładają obowiązek wystawiania recepty w formie elektronicznej
Siedem osób, 517 przestępstw
Okolice
Rafał Trzaskowski złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego
"Zawsze walczyłem o to, by nie było monopolu na organizację Marszu Niepodległości"
Śródmieście
35. Bieg Niepodległości
Utworzyli biało-czerwoną wstęgę
Śródmieście
Uroczyste podniesienie flagi państwowej na znajdujący się na Górze Gradowej w Gdańsku najwyższy w mieście maszt w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości
Polska świętuje. Zobacz, co zaplanowano w twoim mieście
TVN24
Zamknięte Aleje Jerozolimskie
Marsz, bieg, uroczystości. Zamknięte Jerozolimskie, Marszałkowska i centrum miasta
Śródmieście
Pijany kierowca został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć osób w aucie, jedna trzeźwa. Kierowcę "odcięło"
Okolice
KORKY2
Drogowy paraliż w dwóch miejscach stolicy
Bielany
Śmieci porzucone przy ulicy Białowiejskiej
Zdradziły go śmieci
Wola
Drogowego recydywistę zatrzymali policjanci z płockiej grupy SPEED
Noc, gęsta mgła i ponad "200" na liczniku
Okolice
Tragiczny wypadek na DK76
Trzy osoby nie żyją, 18 zostało rannych. Długi weekend na drogach
Okolice
Akcja policji na trasie S8
Zasadzka i zatrzymanie na trasie S8
Okolice
34-latek został zatrzymany przez policjantów z Nasielska
Ma długą listę zaległych kar, w więzieniu spędzi trzy lata i 122 dni
Okolice
Nocna Pomoc Lekarska (zdjęcie ilustracyjne)
Znajdziesz tam lekarza, gdy przychodnie zdrowia nie pracują
Śródmieście
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
W długi weekend dużo dzieci trafia na SOR
Ochota
Dendrolog w pracy
Żoliborz ma swojego dendrologa, podjął pierwszą decyzję o wycince
Żoliborz
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Ksiądz potrącił nastolatkę i uciekł. Apelacje po wyroku
Okolice
Kobieta miała ranić mężczyznę nożem podczas kłótni (zdj. ilustracyjne)
Kłótnia i dwa ciosy nożem. Policja zatrzymała 39-latkę
Bielany
Ruszają prace na skrzyżowaniu ulic Puławskiej z Jagielską i Drumli
Przebudują "niefunkcjonalne" skrzyżowanie
Ursynów
36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosił awanturę domową, potem trzy inne historie. Wszystkie wymyślone
Okolice
Pożar domu w miejscowości Dąbrówka
Pożar domu jednorodzinnego
Okolice
Mężczyzna odpowie za przestępstwo z 2022 roku
Prowadził auto po narkotykach, zginęła jedna osoba. Ukrywał się przez trzy lata
Ursynów
Flagi zostały zerwane z budynków na warszawskich Bielanach
Flagi zerwane z budynków. Jedna w koszu, inna w studzience
Bielany
Obcy w warszawskich stawach i innych zbiornikach wodnych
Obcy w warszawskich akwenach. Trwa walka, są powody do optymizmu
Śródmieście
Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął
Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął
Okolice
Zaginiony Miron Czaplicki
Zaginął Miron Czaplicki. Bliscy apelują o pomoc
Mokotów
Wypadek w Bolęcinie
Uderzył w ogrodzenie i dachował. Trafił do szpitala
Okolice
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
18-latek przychodził do starszych osób po pieniądze
Okolice
Dron (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz lotów dronem
Śródmieście
Wyłączony ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. Pociągi przekierowane na inne stacje
Dworzec Centralny wyłączony z ruchu. "Pasażerowie dobrze sobie radzą"
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki