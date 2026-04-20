Odkopał cztery niewybuchy, saperzy znaleźli ich kilkadziesiąt

Płońsk (woj. mazowieckie) Źródło: Google Earth

Zgłoszenie, które wpłynęło w poniedziałek rano do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, dotyczyło czterech niewybuchów znalezionych w trakcie prac ziemnych prowadzonych na prywatnej działce budowlanej na terenie tej gminy.

Teren wokół posesji został zabezpieczony. Na miejsce wezwano saperów.

Niewybuchy wywieźli na poligon

- Żołnierze z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego, przeszukując działkę z użyciem specjalistycznego sprzętu, natrafiali na kolejne niewybuchy. Najpierw było ich kilka, potem kilkanaście, a ostatecznie znacznie więcej. W sumie 49 pocisków artyleryjskich i 46 łusek - powiedziała rzeczniczka płońskiej policji nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Pociski zabezpieczone przez saperów Źródło: KPP w Płońsku

Działania saperów, które trwały kilka godzin, już się zakończyły.

- Wszystkie niewybuchy pochodzące z okresu II wojny światowej zostały przez saperów zabezpieczone i wywiezione na poligon do neutralizacji - dodała nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Niewybuchy zabezpieczone przez saperów Źródło: KPP w Płońsku

Policja przypomina, że niewybuchy mimo upływu lat wciąż są groźne i mogą zdetonować. Apeluje przy tym, aby o każdym takim znalezisku natychmiast informować służby.

