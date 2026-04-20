Odkopał cztery niewybuchy, saperzy znaleźli ich kilkadziesiąt

Pociski zabezpieczone przez służby
Płońsk (woj. mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Mieszkaniec gminy Płońsk (Mazowieckie) poinformował policjantów, że podczas prac ziemnych, na prywatnej działce budowlanej, natrafił na przedmioty przypominające niewybuchy. Na miejscu przez kilka godzin pracowali saperzy. Znaleźli kilkadziesiąt pocisków artyleryjskich.

Zgłoszenie, które wpłynęło w poniedziałek rano do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, dotyczyło czterech niewybuchów znalezionych w trakcie prac ziemnych prowadzonych na prywatnej działce budowlanej na terenie tej gminy.

Teren wokół posesji został zabezpieczony. Na miejsce wezwano saperów.

Niewybuchy wywieźli na poligon

- Żołnierze z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego, przeszukując działkę z użyciem specjalistycznego sprzętu, natrafiali na kolejne niewybuchy. Najpierw było ich kilka, potem kilkanaście, a ostatecznie znacznie więcej. W sumie 49 pocisków artyleryjskich i 46 łusek - powiedziała rzeczniczka płońskiej policji nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Pociski zabezpieczone przez saperów
Pociski zabezpieczone przez saperów
Źródło: KPP w Płońsku

Działania saperów, które trwały kilka godzin, już się zakończyły.

- Wszystkie niewybuchy pochodzące z okresu II wojny światowej zostały przez saperów zabezpieczone i wywiezione na poligon do neutralizacji - dodała nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Niewybuchy zabezpieczone przez saperów
Niewybuchy zabezpieczone przez saperów
Źródło: KPP w Płońsku
Niewybuchy zabezpieczone przez saperów
Niewybuchy zabezpieczone przez saperów
Źródło: KPP w Płońsku

Policja przypomina, że niewybuchy mimo upływu lat wciąż są groźne i mogą zdetonować. Apeluje przy tym, aby o każdym takim znalezisku natychmiast informować służby.

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Płońsku

PolicjaPłońskII wojna światowa
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
