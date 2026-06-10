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Okolice

Mimo zakazu jeździł autem, dziewięć miesięcy spędzi w więzieniu

Kraty, więzienie
Konferencja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (wideo archiwalne ze stycznia 2026 roku)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: policja
Dziewięć miesięcy w więzieniu spędzi 41-latek, który jeździł autem mimo sądowego zakazu i cofnięcia uprawnień. Dostał też kolejny sądowy zakaz.

41-letni Grzegorz N. ma sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a starosta płoński cofnął mu uprawnienia. Mimo to mężczyzna dwukrotnie, w dniach 1 i 20 sierpnia 2025 roku, prowadził samochody osobowe Mazda i BMW. 

I za to stanął przed sądem. "Został skazany za złamanie sądowego zakazu i jazdę bez uprawnień na karę łączną dziewięciu miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Ma też cztery lata kolejnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i musi zapłacić pięć tysięcy złotych świadczenia pieniężnego" - podała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Płocku.

Wyrok jest już prawomocny.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: pop
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Tagi:
Drogi w PolscePolicjaPrzestępczość w WarszawieWyroki sądowe w Polsce
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