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Okolice

Zepsuł drzwiczki kwiatomatu i zabrał bukiet. Grozi mu ponad 20 lat więzienia

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Włamanie do kwiatomatu w Płońsku
Włamanie do kwiatomatu w Płońsku
Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Płońsku
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Płońsku
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Płońscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o włamanie do kwiatomatu. 41-latek zabrał z jednej ze skrytek bukiet wart 250 złotych i spowodował dziesięciokrotnie większe straty. Jak się szybko okazało, lista jego przewinień była znacznie dłuższa.

Włamanie do kwiatomatu przy jednej z głównych ulic Płońska zarejestrowała kamera monitoringu. W środę, 5 sierpnia po godzinie 3 do urządzenia podszedł mężczyzna. Przez chwilę przyglądał się skrytkom, następnie postanowił zdobyć jeden z bukietów.

"Po otwarciu drzwi, podważył szklane drzwiczki jednej ze skrytek, w wyniku czego doszło do ich rozbicia. Z wnętrza skrytki zabrał znajdujący się w niej bukiet kwiatów o wartości 250 złotych. Następnie uciekł z miejsca zdarzenia" - relacjonuje nadkomisarz Kinga Drężek‑Zmysłowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Włamanie do kwiatomatu w Płońsku
Włamanie do kwiatomatu w Płońsku
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Płońsku

Sprawą zajęła się policja. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie z monitoringu i przeanalizowali je. Udało im się ustalić tożsamość mężczyzny. Okazało się, że to 41-letni mieszkaniec Płońska. Dobrze im znany.

41-latkowi grozi ponad 20 lat więzienia

Policjanci przanalizowali również inne zdarzenia, do których doszło w ostatnim czasie.

"Okazało się, że zatrzymany mężczyzna odpowiada również za rozbój, do którego doszło 9 sierpnia w sklepie monopolowym, gdzie poprosił sprzedawczynię o sprzedaż piwa. W pewnym momencie chwycił kobietę i zaczął się z nią szarpać nad ladą. Uderzył w znajdującą się nad ladą pleksę i odpychał sprzedawczynię, powodując u niej powierzchowne obrażenia. Zabrał z kasy 490 złotych i uciekł" - informuje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Na tym się nie skończyło. Śledczy powiązali 41-latka również z trzema kradzieżami alkoholu w supermarkecie w Płońsku. Łączna wartość skradzionego towaru przekroczyła 1,2 tysiąca złotych.

Odpowie więc ostatecznie za kilka przestępstw, w tym kradzieże, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia oraz rozbój. Wszystkich tych czynów dopuścił się w warunkach recydywy.

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41-latkowi grozi ponad 20 lat więzienia
Źródło: Policja Płońsk

Na wniosek prokuratury sąd, biorąc pod uwagę charakter zarzucanych mężczyźnie czynów, w tym przede wszystkim rozbój, a także pozostałe ustalone przestępstwa, zdecydował o zastosowaniu wobec 41-latka tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za rozbój od dwóch do 15. Z uwagi na działanie w warunkach recydywy kara może zostać zaostrzona, dlatego 41-latkowi grozi ponad 20 lat więzienia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPłońskkradzież
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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