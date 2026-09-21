230 litrów bimbru. Trafiał do lokalnego sklepu
Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Płońsku dowiedzieli się, że 45-letni mieszkaniec powiatu może zajmować się nielegalną produkcją bimbru. Z ich ustaleń wynikało również, że wytworzony alkohol bez polskich znaków akcyzy ma następnie trafiać do sprzedaży za pośrednictwem jednego ze sklepów na terenie powiatu.
"Alkohol miał różne barwy"
"10 września policjanci pojechali do wskazanego sklepu, gdzie zastali 45-latka. Mężczyzna zaprzeczył, aby posiadał nielegalny alkohol. Podczas przeszukania pomieszczeń sklepu funkcjonariusze nie znaleźli takich wyrobów. Jednocześnie policjanci z tego samego wydziału pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny. Tam ich ustalenia potwierdziły się. Funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli około 230 litrów bimbru, przechowywanego w plastikowych butelkach" - poinformowała oficer prasowa płońskiej policji sierżant Eliza Koźlicka. Jak dodała, "alkohol miał różne barwy". Policjanci zabezpieczyli również aparaturę służącą do produkcji bimbru, składającą się z metalowej beczki, podwójnej metalowej kolumny oraz węża.
"Wytwarzanie alkoholu etylowego bez zezwolenia jest przestępstwem. Grożą za nie nawet trzy lata pozbawienia wolności" - podkreśliła policjantka. Policja przypomina, że kupując alkohol niewiadomego pochodzenia, nie mamy pewności co do jego składu. Bimber produkowany poza legalnym obrotem nie podlega kontroli jakości, a jego spożycie może stanowić zagrożenie dla zdrowia.