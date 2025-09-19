Logo TVN Warszawa
Kilkukrotnie uderzył siekierą psa. Zwierzę nie przeżyło. Są zarzuty

Mazowieckie. Zaatakował psa siekierą
Atak siekierą i nożem
Źródło: KPP Namysłów
Policja zatrzymała 67-latka, który kilkukrotnie uderzył psa siekierą w głowę, powodując rozległe obrażenia. Poranione zwierzę nie przeżyło. Mężczyźnie grozi kara do pięciu lat więzienia.

Zdarzenie miało miejsce w minioną sobotę 13 września. Na terenie jednej z miejscowości w gminie Raciąż w woj. mazowieckim policjanci otrzymali zgłoszenie od właścicielki amstafa. Jak opisała kobieta, jej pies miał wybiec z posesji na ulicę i podbiec do dwóch innych psów, które były pod opieką 67-letniego mężczyzny jadącego na rowerze.

Zaatakował psa siekierą

"W pewnym momencie psy zaczęły nawzajem się atakować. Wtedy też 67-latek posiadaną przy sobie siekierą uderzył kilkukrotnie amstafa zgłaszającej, nie reagując na krzyki i prośby kobiety" - wskazała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Kobieta wezwała do rannego czworonoga weterynarza. "Lekarz stwierdził, że pies doznał na tyle poważnych obrażeń, że jego życia nie da się uratować" - przyznała policjantka.

Z ustaleń służb wynika, że to nie był pierwszy konflikt między mężczyzną, a właścicielką psa. Wcześniej już 67-latek groził kobiecie, że będzie on woził przy sobie siekierę i zabije psa, jeśli ten zaatakuje.

Zarzut znęcania się nas zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem

67-latek, mieszkaniec powiatu żuromińskiego, został zatrzymany usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator zastosował wobec niego dozór Policji. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia

"Przypominamy, że każdy właściciel czworonoga ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć swoją posesję i dbać o to, by pies nie stwarzał zagrożenia. Jednak przepisy miejscowe mogą szczegółowo określać formę zabezpieczenia psów. Jednocześnie żadne okoliczności nie usprawiedliwiają przemocy wobec zwierząt. Takie zachowania są przestępstwem i zawsze spotkają się ze stanowczą reakcją Policji i wymiaru sprawiedliwości. Nie ma przyzwolenia na akty okrucieństwa wobec zwierząt" - napisała rzeczniczka płońskiej policji.

Dariusz Walichnowski
Będzie zmiana na stanowisku komendanta stołecznej policji
Śródmieście
Kleszcz pospolity
Zaczyna się na spacerze, a kończy na intensywnej terapii. Można się jednak zabezpieczyć
TVN24
Warszawa. Groził, atakował i szerzył nienawiść
Groźby karalne, atak z kastetem i nawoływanie do zabójstwa. Zatrzymanie 39-latka
Mokotów

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Płońsku

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki