Jednego dnia cztery osoby straciły portfele. W tym samym miejscu, podczas robienia zakupów

Aby nie paść ofiarą kieszonkowca należy pamiętać, by: · dobrze zabezpieczać noszone przy sobie dokumenty, pieniądze oraz inne cenne rzeczy; · zwracać uwagę na nieznajome osoby znajdujące bardzo blisko; · nie nosić przy sobie większych niż tego wymaga potrzeba, sum pieniędzy; · pieniądze trzymać przy sobie w dwóch miejscach - minimalizujesz w ten sposób utratę całej kwoty; · telefonów i portfela nie nosić w zewnętrznej kieszeni kurtki; · nie pokazywać zawartości portfela, gdy patrzą inne osoby; · torby i pakunki trzymać przed sobą. Uważać na sztuczny tłok; · nie nosić torebki w sposób taki, aby swobodnie zwisała na pasku z tyłu; · torebkę odwracać zamkiem "do siebie" i przytrzymywać dłonią; · nie wkładać portmonetki do reklamówki, którą łatwo przeciąć; · w torebce nie kłaść portfela na wierzchu; · podczas mierzenia garderoby, pakowania zakupów, płacenia nigdy nie odstawiać torebki; · klucze do mieszkania nosić w innym miejscu niż dokumenty z adresem; · nie nosić portfela lub innych cennych rzeczy w tylnej kieszeni spodni; · unikać wątpliwych usług wróżenia z kart czy gier hazardowych.