Okolice Wiadomości z firmowej skrzynki i podmienione faktury

Uwaga na oszustwa internetowe Źródło: cert.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Do płońskich policjantów zgłosił się przedstawiciel jednej z dużych lokalnych firm, który poinformował o włamaniu na firmową skrzynkę mailową. Ktoś z jego adresu wysłał do zagranicznego kontrahenta wiadomość z prośbą o pilną płatność. W treści wskazano numer rachunku, na który należało przelać pięć tysięcy euro. Kontrahent, przekonany o autentyczności korespondencji, wykonał przelew. Problem w tym, że konto nie należało do firmy" - informuje w komunikacie nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku.

Sprawa wyszła na jaw dopiero wtedy, gdy firma nie odnotowała wpływu pieniędzy i skontaktowało się z kontrahentem. Ten przesłał potwierdzenie przelewu oraz zrzut wiadomości, która wyglądała jak standardowa korespondencja handlowa. Analiza skrzynki mailowej wykazała jednak, że doszło do przełamania zabezpieczeń.

To jednak nie był koniec.

Kolejna wiadomość i faktura na 33 tysiące euro

"Po pewnym czasie na konto mailowe firmy ponownie ktoś się włamał i wysłał kolejną wiadomość do tego samego kontrahenta. Tym razem informowano, że wcześniejsza płatność w wysokości pięciu tysięcy euro została zaksięgowana, ale do uregulowania pozostaje jeszcze 28 tysięcy euro. W załączniku znajdowała się faktura na łączną kwotę 33 tysięcy euro. Dokument był łudząco podobny do oryginalnych faktur wystawianych przez firmę, jednak zawierał inny numer rachunku bankowego. Tym razem kontrahent nie wykonał przelewu" - dodaje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Sprawą zajmują się policjanci wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną płońskiej komendy. Ustalają, w jaki sposób doszło do włamania i gdzie trafiły wyłudzone pieniądze.

Weryfikuj numer konta

"Ten mechanizm jest dziś jednym z częstszych sposobów działania oszustów. Przestępcy przejmują dostęp do firmowej poczty, analizują korespondencję, a następnie w odpowiednim momencie wysyłają wiadomości z podmienionym numerem rachunku. Co istotne, mail pochodzi z prawdziwego adresu firmy, więc nie wzbudza podejrzeń" przypomina policja i radzi, by wdrożyć kilka zasad.

Zawsze weryfikuj numer rachunku przed wykonaniem przelewu, zwłaszcza jeśli pojawia się zmiana.

Każdą nietypową prośbę o płatność potwierdź innym kanałem, najlepiej telefonicznie.

Stosuj silne, unikalne hasła i regularnie je zmieniaj; aktualizuj oprogramowanie i korzystaj z ochrony antywirusowej.

Wiadomość może wyglądać wiarygodnie, ale to nie ona powinna decydować o przelewie. W takich sprawach liczy się nawyk sprawdzania, nie pośpiech.

