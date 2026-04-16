Wiadomości z firmowej skrzynki i podmienione faktury

Zarzuty za "lewe" faktury (zdj. ilustracyjne)
Uwaga na oszustwa internetowe
Źródło: cert.pl
Najpierw była wiadomość z przypomnieniem o płatności. Firma zapłaciła pięć tysięcy euro, ale pieniądze do kontrahenta nie trafiły. Potem była kolejna, z przypomnieniem o płatności 28 tysięcy euro. Okazało się, że doszło do włamania do firmowej skrzynki mailowej, a faktury zostały podmienione.

"Do płońskich policjantów zgłosił się przedstawiciel jednej z dużych lokalnych firm, który poinformował o włamaniu na firmową skrzynkę mailową. Ktoś z jego adresu wysłał do zagranicznego kontrahenta wiadomość z prośbą o pilną płatność. W treści wskazano numer rachunku, na który należało przelać pięć tysięcy euro. Kontrahent, przekonany o autentyczności korespondencji, wykonał przelew. Problem w tym, że konto nie należało do firmy" - informuje w komunikacie nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku.

Sprawa wyszła na jaw dopiero wtedy, gdy firma nie odnotowała wpływu pieniędzy i skontaktowało się z kontrahentem. Ten przesłał potwierdzenie przelewu oraz zrzut wiadomości, która wyglądała jak standardowa korespondencja handlowa. Analiza skrzynki mailowej wykazała jednak, że doszło do przełamania zabezpieczeń.

To jednak nie był koniec.

Kolejna wiadomość i faktura na 33 tysiące euro

"Po pewnym czasie na konto mailowe firmy ponownie ktoś się włamał i wysłał kolejną wiadomość do tego samego kontrahenta. Tym razem informowano, że wcześniejsza płatność w wysokości pięciu tysięcy euro została zaksięgowana, ale do uregulowania pozostaje jeszcze 28 tysięcy euro. W załączniku znajdowała się faktura na łączną kwotę 33 tysięcy euro. Dokument był łudząco podobny do oryginalnych faktur wystawianych przez firmę, jednak zawierał inny numer rachunku bankowego. Tym razem kontrahent nie wykonał przelewu" - dodaje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Sprawą zajmują się policjanci wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną płońskiej komendy. Ustalają, w jaki sposób doszło do włamania i gdzie trafiły wyłudzone pieniądze.

Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali 13 osób
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali 13 osób

OGLĄDAJ: Metoda na Szpaka. W żadnym przypadku nie znaleźli sprawcy
CNBFoto3

Metoda na Szpaka. W żadnym przypadku nie znaleźli sprawcy

Weryfikuj numer konta

"Ten mechanizm jest dziś jednym z częstszych sposobów działania oszustów. Przestępcy przejmują dostęp do firmowej poczty, analizują korespondencję, a następnie w odpowiednim momencie wysyłają wiadomości z podmienionym numerem rachunku. Co istotne, mail pochodzi z prawdziwego adresu firmy, więc nie wzbudza podejrzeń" przypomina policja i radzi, by wdrożyć kilka zasad.

  • Zawsze weryfikuj numer rachunku przed wykonaniem przelewu, zwłaszcza jeśli pojawia się zmiana.
  • Każdą nietypową prośbę o płatność potwierdź innym kanałem, najlepiej telefonicznie.
  • Stosuj silne, unikalne hasła i regularnie je zmieniaj; aktualizuj oprogramowanie i korzystaj z ochrony antywirusowej.
  • Wiadomość może wyglądać wiarygodnie, ale to nie ona powinna decydować o przelewie. W takich sprawach liczy się nawyk sprawdzania, nie pośpiech.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Podmieniona faktura na milion euro

Podmieniona faktura na milion euro

Śródmieście
Przechwycili jego korespondencję mailową, stracił 40 tysięcy euro

Przechwycili jego korespondencję mailową, stracił 40 tysięcy euro

OGLĄDAJ: Wyciągają parę milionów w tydzień, bo system nie działa
shutterstock_2464301117

Wyciągają parę milionów w tydzień, bo system nie działa

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Czytaj także:
Jechali kupić nowy samochód (zdjęcie ilustracyjne)
Żaden nie powinien kierować, ojciec i syn jechali kupić auto
Dachowanie na Kruczkowskiego
Dachowanie pod Mostem Poniatowskiego. Dwie osoby w szpitalu
Śródmieście
40-latek został zatrzymany
Siłowo weszli do mieszkania. Zatrzymali poszukiwanego 40-latka
Maciej Binkowski
Ruch Narodowy ma przedstawiciela w Radzie Warszawy. Odszedł z PiS
Śródmieście
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Wędkarz zauważył zwłoki w rzece
Wypadek w Łomiankach
Trzecia ofiara wypadku. W nocy zmarł 20-latek
Wypadek na strzelnicy (zdj. ilustracyjne)
Wypadek na strzelnicy. Żołnierz postrzelił funkcjonariusza Służby Więziennej
120-letnia topola z Saskiej Kępy
Mieszkańcy przeciwko deweloperowi. Boją się o los wyjątkowego drzewa
Praga Południe
Stacja kolejowa w Otwocku
Od soboty duże zmiany w Radości i Falenicy
Policja rozbiła gang zajmujący się przestępczością samochodową
Kradzieże aut, wyłudzenia. Mieli nawet swojego "kaskadera"
Pożar autobusu w Wawrze
Miejski autobus stanął w ogniu
Wawer
Kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych (zdjęcie ilustracyjne)
Jeden kierowca przepuścił, drugi uderzył. Dramatyczny finał
Renowacja kaplicy na wolskim cmentarzu prawosławnym
Bogurodzica, cherubiny i anioły. Nikt nie wiedział, co jest pod tynkiem
Wola
Mężczyznę rozpoznał dyżurny
Dachowanie, ucieczka i niespodziewana wizyta na komendzie. Tak wpadł 24-latek
Protest przeciwko odłowowi dzików
Protest pod oknami Trzaskowskiego. "Dzik jest dobry, ratusz zły"
Śródmieście
Poszukiwany listem gończym został zatrzymany na lotnisku
Lotnisko, hala odlotów i kajdanki. Nieudana ucieczka do Holandii
Włochy
Potrącenie rowerzysty przed rosyjską ambasadą
Kurier potrącony przez samochód rosyjskiej ambasady
Mokotów
Przystanek autobusowy w tunelu Wisłostrady
Odcinkowy pomiar prędkości na Wisłostradzie
Dariusz Gałązka
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Brutalne zabójstwo 16-letniej Mai. Psychiatrzy przebadali Bartosza G.
Wypadek w Łomiankach
Areszty po tragedii. Prokuratura o "przerzucaniu się odpowiedzialnością"
Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie
Pili razem alkohol w garażu. Doszło do ataku nożem
Próba medialna spektaklu "Requiem dla snu" w Teatrze Studio
Wyczerpani dopaminą w niewoli algorytmów
Piotr Bakalarski
39-latek nerwowo kręcił się przy bankomacie
Zgubiły ich nerwy przy bankomacie
Bemowo
Marihuana ukryta była między innymi w gołębniku
Narkotyki z gołębnika
Kradzież markowych butów (zdjęcie ilustracyjne)
Zamienił buty. Musi opuścić Polskę
Obywatel Turcji usłyszał zarzuty i ma zakaz zbliżania się do kobiety
Zawieźli ją do szpitala, wtedy powiedziała, że znęca się nad nią partner
Żoliborz
Osiedle "Stacja Dom" w Nowej Iwicznej
Kupili mieszkania, wprowadzili się i mogą je stracić
Klaudia Kamieniarz
Odśnieżanie warszawskich ulic
To była najtrudniejsza i najdroższa zima od 13 lat
Ulice
Jeż utknął między oknem a kratami
Zagadką jest, jak się tam dostał
Praga Północ
Wizualizacja hali na Skrze
Ruszy budowa hali sportowej, zrujnowany stadion musi czekać
Piotr Bakalarski

