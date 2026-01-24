Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Codziennie rano rzucał niedopałkiem w to samo auto. Wpadł przez monitoring

Codziennie rano rzucał niedopałkiem w to samo auto
Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie)
Źródło: Google Maps
Zarzut uszkodzenia mienia usłyszał 21-latek, który codziennie rano, przez około trzy miesiące rzucał niedogaszonego papierosa na maskę zaparkowanego samochodu.

Do płońskich policjantów zgłosił się 47-letni mężczyzna, który zawiadomił o uszkodzeniu swojego pojazdu. - Mężczyzna poinformował funkcjonariuszy, że od około trzech miesięcy regularnie znajdował na przedniej szybie wygaszone papierosy, jednak początkowo nie przypuszczał, że ktoś celowo niszczy jego samochód. Dopiero analiza nagrań z monitoringu zamontowanego przed posesją pokazała, że sprawca działał świadomie i powtarzalnie, każdego ranka, przechodząc obok auta - opisuje nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Rzucał papierosem w szybę

Na zabezpieczonym zapisie monitoringu widać mężczyznę, który niemal codziennie, około godziny szóstej rano, przechodził obok posesji pokrzywdzonego. Każdorazowo palił papierosa, przyglądał się zaparkowanemu samochodowi, po czym rzucał tlący się niedopałek w przednią szybę pojazdu. Papieros odbijał się od szyby i spadał na maskę, powodując punktowe uszkodzenia lakieru.

- Wysoka temperatura doprowadziła do trwałego naruszenia struktury lakieru, a powstałych śladów nie dało się usunąć polerowaniem. Koszt naprawy oszacowano na kwotę od 1500 do blisko 3000 złotych - informuje policjantka.

Zarzuty niszczenia mienia

Po kolejnym zgłoszeniu i ustaleniu trasy przejścia policjanci zatrzymali mężczyznę.

- Okazał się nim 21-letni mieszkaniec powiatu nowodworskiego. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu. Usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co zgodnie z przepisami grozi mu kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności - wskazuje Drężek-Zmysłowska.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Płońsk
Czytaj także:
Bieg "Policz się z cukrzycą"
Wystartował bieg "Policz się z cukrzycą"
Praga Południe
Tragiczny pożar wybuchł w bloku na Grochowie
W pożarze zginęła 22-letnia kobieta
Praga Południe
Sobolew
Psy zaniedbane i chore, właściciel schroniska z zarzutami. Co się dzieje w Sobolewie
Collegium Humanum
Windykacja błyskawiczna, dziekanaty "martwe". Problemy studentów byłego Collegium Humanum
Katarzyna Kędra
Nowy fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Gdzie trafią demontowane fotoradary
Praga Południe
Skutki wypadku na Wirażowej
Jechał bez prawa jazdy, wypadł z jezdni, uderzył w trzy samochody
Włochy
Tramwaje Warszawskie dołączyły do licytacji WOŚP
Przejazd zabytkowym tramwajem i nadanie imienia myszojeleniowi
Praga Południe
Wybuch butli z gazem i pożar domu pod Wyszkowem
Siła eksplozji wyrzuciła mężczyznę z budynku
Potrącenie trzylatka pod Wyszkowem
Troje dzieci wybiegło na jezdnię. Jedno nie zdążyło przebiec przed autem
Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Nieoficjalnie: to syn ofiary
Kierowca uderzył w sygnalizator
Terenowym autem dachował na szerokiej drodze
Mokotów
30-latek jest podejrzany o zdemolowanie lokalu gastronomicznego
Pałką teleskopową zdemolował lokal
Zderzenie na terenie centrum handlowego
Kraksa na parkingu podziemnym
Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Na podejrzanego o gwałt policjanta już wcześniej wpływały skargi. Będzie kolejne śledztwo
Zima w Warszawie
Ile Warszawa wydała na odśnieżanie
Śródmieście
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Diabelski młyn, studio telewizyjne i dzień pełen muzyki
Praga Południe
Podrabiane torebki w Wólce Kosowskiej
Pawilon i magazyn wypełnione podrabianymi torebkami
Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu
"Ciepło dla Ukrainy". Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu
Ochota
Śmiertelny wypadek koło Płocka
Czołowe zderzenie pod Płockiem. 33-latek nie żyje
Policja zatrzymała 35-latka
Nie wiedział, że go obserwują. Zaparkował obok radiowozu
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
Marysia zmarła w szpitalu. "Jednoznaczna" opinia biegłych i decyzja prokuratury
Artur Węgrzynowicz
Kampinoski park Narodowy apeluje o niedokarmianie zwierząt
Leśnicy o "najlepszej pomocy, jaką możemy zaoferować dzikim zwierzętom"
Mieszkańcy przygotowani są już na brak prądu
"To jest ruletka. Nie wiemy, kiedy nie będziemy mieli prądu"
Fragment czaszki żubra stepowego
Kopali staw, znaleźli fragment czaszki prehistorycznego zwierzęcia
Sąd skazał Klaudię G., oskarżoną o zagłodzenie swojej trzyletniej córki Emilki na dziewięć lat więzienia
Trzyletnia Emilka "stała się balastem", umierała w cierpieniu. Matka skazana
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Przyszła do ich mieszkania, mówiła "ciociu", "wujku". Zniknęła z pieniędzmi
Mężczyzna został zatrzymany
Chciał się zameldować, zostanie deportowany
Mokotów
Zabytkowy tramwaj linii M
Zmiany w ruchu drogowym, więcej kursów komunikacji miejskiej i zabytkowe tramwaje
Komunikacja
Nowa procedura adopcyjna w schronisku na Paluchu (zdjęcie ilustracyjne)
Kontrolerzy ponownie pojawią się w schroniskach dla zwierząt
Zwłoki kobiety znaleziono w śnieżnej zaspie (zdj. ilustracyjne)
Ciało zaginionej kobiety znaleźli w zaspie
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki