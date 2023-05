Chciała go zatrzymać, bo nie zapłacił za wędzone ryby. Prysnął jej gazem pieprzowym w twarz

- Ten nie chciał się rozstać ze swoim "łupem". Użył gazu pieprzowego, pryskając jej w twarz, co doprowadziło kobietę do stanu bezbronności - informuje podinsp. Grzegorz Osiński z płońskiej policji. - Uciekł do pobliskiego parku, a o całym zdarzeniu poinformowano funkcjonariuszy płońskiej komendy. W trakcie sprawdzania zapisu z monitoringu, od razu rozpoznali oni znanego im już wcześniej mężczyznę. Po kilku godzinach 47-letni mieszkaniec Płońska został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.