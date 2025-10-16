Logo TVN Warszawa
Okolice

16-latek zaatakował obcokrajowców, jego ojciec został aresztowany

46-latek został tymczasowo aresztowany
16-latek odpowie przed sąd dla nieletnich za atak na obcokrajowców. Jego ojciec został tymczasowo aresztowany z powodu narkotyków
Źródło: Policja Płońsk
Zaczęło się od zgłoszenia o ataku na tle narodowościowym, a zakończyło odkryciem narkotyków w przedsionku jednego z domów na terenie gminy Płońsk. 16-latek odpowie za atak przed sądem dla nieletnich. Jego ojciec został tymczasowo aresztowany z powodu narkotyków.

W sobotę, 11 października, płońscy policjanci zostali powiadomieni o incydencie, do którego doszło poprzedniego wieczoru w rejonie jednego z osiedli domów jednorodzinnych w Płońsku.

"Dwaj Białorusini rozmawiali tam po rosyjsku, gdy podeszła do nich trójka nastolatków. Jeden z nich zapytał, jakiej są narodowości, a po odpowiedzi, stwierdził, że 'takich nie lubią'. Wyjął pojemnik z gazem łzawiącym i spryskał nim 53-latka oraz jego 33-letniego znajomego. Następnie uderzył starszego z mężczyzn w głowę pojemnikiem. Po tym po prostu odszedł" – przekazuje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku.

Przeszukanie domu i odkrycie w przedsionku

Policjanci szybko ustalili, kto odpowiada za atak. 16-latek został zatrzymany i przesłuchany. Zebrane materiały zostały przekazane do prokuratury, skąd trafią do sądu rodzinnego i dla nieletnich. Nastolatkowi zarzucono znieważenie obywateli Białorusi z powodu ich narodowości oraz naruszenie nietykalności cielesnej jednego z nich.

Na tym się nie skończyło. Podczas przeszukania domu, w którym mieszka 16-latek, policjanci - szukając pojemnika z gazem użytego wobec cudzoziemców - znaleźli metalowe wiaderko z torebką foliową zawierającą biały proszek. Było ono w szafce w przedsionku domu. Początkowo ojciec chłopaka, 46-letni mężczyzna, twierdził, że nie wie, co to jest. 

46-latek został tymczasowo aresztowany
46-latek został tymczasowo aresztowany
Źródło: Policja Płońsk

"Po chwili przyznał, że to narkotyki i należą do niego. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a jego dzieci przekazano pod opiekę rodziny. Badania laboratoryjne wykazały, że zabezpieczona substancja to amfetamina - blisko 400 gramów" - dodaje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Na wniosek prokuratury i śledczych sąd zastosował wobec 46-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu do 10 lat więzienia
Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu do 10 lat więzienia
Źródło: Policja Płońsk


