Okolice Zarzuty za naklejki na aucie za złe parkowanie Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zatrzymania doszło w powiecie płockim Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: KPP w Płocku

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Do zdarzenia doszło 7 czerwca. - 52‑letni mieszkaniec Płocka, niezadowolony ze sposobu parkowania, przykleił na jedno z aut dwie naklejki, które po oderwaniu pozostawiły trwałe uszkodzenia lakieru. Właściciel Lexusa oszacował straty na blisko 5,5 tysiąca złotych - poinformowała rzeczniczka płockiej policji podkomisarz Monika Jakubowska.

Pomógł monitoring

Policjanci dzięki analizie nagrań monitoringu oraz wykonanym czynnościom operacyjnym, szybko ustalili i zatrzymali sprawcę. - Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia i przyznał się do winy. Tłumaczył swoje zachowanie chęcią "zrobienia na złość" - wyjawiła rzeczniczka.

Zarzuty za naklejki na samochodzie Źródło zdjęcia: KPP w Płocku

Podczas czynności funkcjonariusze znaleźli w jego pojeździe 18 podobnych naklejek, co może wskazywać, że podobne działania mogły być przez niego planowane również wobec innych osób.

Za uszkodzenie mienia grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

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