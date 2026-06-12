Zarzuty za naklejki na aucie za złe parkowanie
Do zdarzenia doszło 7 czerwca. - 52‑letni mieszkaniec Płocka, niezadowolony ze sposobu parkowania, przykleił na jedno z aut dwie naklejki, które po oderwaniu pozostawiły trwałe uszkodzenia lakieru. Właściciel Lexusa oszacował straty na blisko 5,5 tysiąca złotych - poinformowała rzeczniczka płockiej policji podkomisarz Monika Jakubowska.
Pomógł monitoring
Policjanci dzięki analizie nagrań monitoringu oraz wykonanym czynnościom operacyjnym, szybko ustalili i zatrzymali sprawcę. - Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia i przyznał się do winy. Tłumaczył swoje zachowanie chęcią "zrobienia na złość" - wyjawiła rzeczniczka.
Podczas czynności funkcjonariusze znaleźli w jego pojeździe 18 podobnych naklejek, co może wskazywać, że podobne działania mogły być przez niego planowane również wobec innych osób.
Za uszkodzenie mienia grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.