Zderzenie skuterów wodnych na Wiśle, nie żyje jeden ze sterników
- Podczas mistrzostw doszło do zderzenia dwóch skuterów. Sternicy zostali wciągnięci pod wodę, jeden był reanimowany. Niestety, jego życia nie udało się uratować - przekazała nam tuż przed godziną 16 oficer prasowy policji w Płocku podkomisarz Monika Jakubowska.
Zmarły miał 19 lat.
Policjantka dodała, że trwają czynności na miejscu z udziałem policji i prokuratora.
Zawody trwały w sobotę od godziny 10. Odbywały się na Wiśle, na akwenie bezpośrednio przylegającym do płockiego molo przy ul. Rybaki.
Po wypadku, do którego doszło przed godziną 14, zostały przerwane.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Płocku