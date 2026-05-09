Zderzenie skuterów wodnych na Wiśle, nie żyje jeden ze sterników

Do zdarzenia doszło na Wiśle w Płocku (Mazowieckie)

- Podczas mistrzostw doszło do zderzenia dwóch skuterów. Sternicy zostali wciągnięci pod wodę, jeden był reanimowany. Niestety, jego życia nie udało się uratować - przekazała nam tuż przed godziną 16 oficer prasowy policji w Płocku podkomisarz Monika Jakubowska.

Zmarły miał 19 lat.

Policjantka dodała, że trwają czynności na miejscu z udziałem policji i prokuratora.

Zawody trwały w sobotę od godziny 10. Odbywały się na Wiśle, na akwenie bezpośrednio przylegającym do płockiego molo przy ul. Rybaki.

Po wypadku, do którego doszło przed godziną 14, zostały przerwane.

