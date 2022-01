Płocki szpital wstrzymał przyjęcia na oddział dziecięcy. Przez COVID-19 "sytuacja kadrowa jest katastrofalna"

Komunikat o wstrzymaniu przyjęć małych pacjentów dyrekcja placówki zamieściła pod koniec tygodnia na stronie internetowej. "Informujemy, że w związku z katastrofalną sytuacją kadrową, pogłębioną zakażeniem personelu wirusem SARS-CoV-2, aby uniknąć ewakuacji pacjentów zmuszeni jesteśmy wstrzymać przyjęcia do oddziału dziecięcego od dnia 26 stycznia 2022 roku do odwołania" - podano.

Tę informację potwierdził dodatkowo w rozmowie z Polską Agencją Prasową dyrektor WSzZ Stanisław Kwiatkowski. - Wstrzymaliśmy do odwołania przyjęcia na oddziale dziecięcym z powodu tego, że brakuje lekarzy, a przy tym personel choruje, co zakłóciło nam system dyżurowy - wyjaśnił. Jak opisywał, w związku z problemami kadrowymi i zachorowaniami personelu medycznego na oddziale dziecięcym ograniczono dotychczasowy podwójny dyżur do opieki na pacjentami w oddziale. Dodatkowo nie ma na razie dyżuru w izbie przyjęć.