Okolice

84-letni kierowca potrącił na pasach 88-latka. Nagranie

Potrącił pieszego. Policja z ważnym apelem
Potrącił pieszego. Policja z ważnym apelem
Policja opublikowała nagranie z kamer zamontowanych przy jednej z ulic Płocka. W mężczyznę przechodzącego przez jezdnię uderzył z impetem kierowca samochodu osobowego. Ranny pieszy trafił do szpitala.

Jak informuje policja, do zdarzenia doszło w ostatni poniedziałek na ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku.

"Nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu"

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 84-letni kierowca nissana nie ustąpił pierwszeństwa 88-letniemu mieszkańcowi Płocka, który przechodził przez oznakowane i oświetlone przejście dla pieszych" - wskazała podkom. Monika Jakubowska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

W wyniku poniesionych obrażeń pieszy trafił do szpitala. Moment zdarzenia zarejestrował monitoring miejski. Płocka policja udostępniła nagranie ze zdarzenia jako przestrogę, jak łatwo w codziennym pośpiechu może dojść do niebezpiecznej sytuacji.

Na opublikowanym przez służby wideo widać mężczyznę przechodzącego przez ulicę, w którego z impetem uderza samochód osobowy. Kierowca auta nie hamował, pieszy został odrzucony i upadł obok pojazdu.

Apel policji

"To zdarzenie pokazuje, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza teraz, gdy widoczność na drogach jest ograniczona, a pogoda często się zmienia" - przyznała policjantka.

Dostrzeżenie pieszego mogą utrudniać mgła, deszcz czy oślepiające światła. Podkomisarz Jakubowska zaapelowała, aby także piesi dbali o swoje bezpieczeństwo poprzez noszenie elementów odblaskowych, jasnej odzieży i ograniczenie korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię. "Wchodząc na przejście, warto upewnić się, że kierowca nas widzi i zwalnia" - dodała.

Wypadek w miejscowości Łopacianka
Był pijany, miał zakaz, doprowadził do zderzenia. Zginął drugi kierowca
Tragiczny wypadek na dk15
Zderzyli się na prostej drodze. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne
TVN24
Potrącenie dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim
Potrącił dwie dziewczynki na przejściu dla pieszych

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Policji w Płocku

