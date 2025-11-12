84-letni kierowca potrącił na pasach 88-latka. Nagranie

Jak informuje policja, do zdarzenia doszło w ostatni poniedziałek na ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku.
"Nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu"
"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 84-letni kierowca nissana nie ustąpił pierwszeństwa 88-letniemu mieszkańcowi Płocka, który przechodził przez oznakowane i oświetlone przejście dla pieszych" - wskazała podkom. Monika Jakubowska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
W wyniku poniesionych obrażeń pieszy trafił do szpitala. Moment zdarzenia zarejestrował monitoring miejski. Płocka policja udostępniła nagranie ze zdarzenia jako przestrogę, jak łatwo w codziennym pośpiechu może dojść do niebezpiecznej sytuacji.
Na opublikowanym przez służby wideo widać mężczyznę przechodzącego przez ulicę, w którego z impetem uderza samochód osobowy. Kierowca auta nie hamował, pieszy został odrzucony i upadł obok pojazdu.
Apel policji
"To zdarzenie pokazuje, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza teraz, gdy widoczność na drogach jest ograniczona, a pogoda często się zmienia" - przyznała policjantka.
Dostrzeżenie pieszego mogą utrudniać mgła, deszcz czy oślepiające światła. Podkomisarz Jakubowska zaapelowała, aby także piesi dbali o swoje bezpieczeństwo poprzez noszenie elementów odblaskowych, jasnej odzieży i ograniczenie korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię. "Wchodząc na przejście, warto upewnić się, że kierowca nas widzi i zwalnia" - dodała.
Autorka/Autor: ag
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Policji w Płocku