Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

"Zaobserwowaliśmy na razie dwie. To dla nas duże zaskoczenie"

Anolis sabański z płockiego ogrodu zoologicznego
Małe irbisy z zoo w Warszawie (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: UM Warszawa
Źródło zdj. gł.: ZOO Płock/Facebook
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W płockim ogrodzie zoologicznym wykluły się anolisy sabańskie, niewielkich rozmiarów jaszczurki, które w warunkach naturalnych zamieszkują jedynie wulkaniczną wyspę Saba na Morzu Karaibskim.

Ogłaszając nowy przychówek, zoo w Płocku podkreśliło, że młode anolisy sabańskie mistrzowsko wtapiają się w otoczenie. "Jeśli chcecie je dostrzec w terrarium, uzbrójcie się w cierpliwość i wykażcie dużą spostrzegawczością" - zaznaczyła placówka, zachęcając odwiedzających do wypatrywania w herpetarium jego nowych mieszkańców.

Cztery anolisy sabańskie przybyły do zoo w Płocku w maju tego roku z ogrodu zoologicznego we Wrocławiu, gdzie wykluły się prawie dwa lata wcześniej.

Zauważyli dwie, może być ich więcej

- Teraz tych jaszczurek mamy już na pewno więcej. Zaobserwowaliśmy na razie dwie, które wykluły się w ostatnim czasie, ale wkrótce pojawią się zapewne kolejne. To dla nas duże zaskoczenie, ponieważ planowaliśmy, aby hodowlę tego gatunku najpierw wzbogacić o osobniki pochodzące z innej grupy, właśnie do rozmnażania, a tu taka niespodzianka - powiedział w piątek kierownik sekcji akwarium i herpetarium w płockim zoo Bogdan Koczyk.

Jak dodał, tak niespodziewanie szybki przychówek jest bardzo miłym wydarzeniem i świadczy o tym, że anolisy sabańskie bardzo dobrze zaaklimatyzowały się w płockim ogrodzie zoologicznym. - W przypadku tego gatunku taki przychówek dobrze wróży, a każdy jest na wagę złota - podkreślił Koczyk.

Tylko na jednej wyspie

Jak wyjaśnia zoo w Płocku, anolisy sabańskie (Anolis sabanus) to małe jaszczurki, których dorosłe osobniki osiągają około 15 cm długości. "Nasze nowo narodzone maluchy to prawdziwe kruszynki, obecnie mierzą około 3 cm" - zaznaczył płocki ogród.

Placówka zwróciła uwagę, że anolisy sabańskie to gatunek endemiczny. W naturze jaszczurki te zamieszkują jedynie niewielką, wulkaniczną wyspę Saba na Morzu Karaibskim, gdzie prowadzą nadrzewny tryb życia w wilgotnych lasach deszczowych.

Zoo w Płocku, położone na wysokiej, malowniczej skarpie nad Wisłą, istnieje od 1951 r. Mieszka tam obecnie około pięciu tysięcy zwierząt z 450 gatunków, w tym także chronionych. Placówka uczestniczy w programach hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem. Od 2002 r. należy do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Ogród ZoologicznyzwierzętaPłock
Czytaj także:
Łabędziem zaopiekował się Ekopatrol
Jeden wpadł pod samochód, drugi uderzył w budynek
Wawer
Zarzuty w sprawie rozboju usłyszały cztery osobu
Sterroryzowali i obrabowali kobiety. Policjanci zatrzymali czterech nastolatków
Okolice
Syreny alarmowe Warszawa
Syreny alarmowe zawyją w trzech dzielnicach. To testy
Mokotów
Komenda Stołeczna Policji
Policja zawiadamia prokuraturę po wpisie pracownika Republiki
Śródmieście
Zderzenie na Puławskiej
"Wymusiła pierwszeństwo", uderzyła w autobus, a ten w kolejne auta
Ursynów
Z Sardynii przywieźli gekona
Z urlopu na Sardynii nie wrócili sami. On ukrył się w walizce
Praga Południe
Rok i osiem więzienia za podżeganie do przemocy wobec prokurator
Dziesięć ciosów głośnikiem. "Po prostu zmasakrował ojca"
Okolice
W Pszowie zbliża się głosowanie - zdjęcie ilustracyjne
Członkowie komisji wyborczej staną przed sądem
Okolice
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
15-latek "liczył na szybki zarobek i anonimowość w sieci"
Okolice
Służby w Woli Krobowskiej, gdzie doszło do pożaru przy stacji łączności satelitarnej Starlink
"Podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych"
Okolice
41-latek kradł rowery na terenie całej Warszawy
Kradł rowery na terenie całego miasta. Ma 28 zarzutów
Mokotów
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
503 przelewy księgowej, tak z konta szkoły zniknęło 1,5 miliona
Okolice
Kierowca uderzył w hydrant
Uderzył autem w hydrant, woda zalała ulicę
Okolice
Do zdarzenia doszło w Alei Zjednoczenia
Skręcała w lewo, wjechała w karetkę
Bielany
Szkoła Podstawowa nr 340 na Ursynowie
Awantura o stołówkę. Firmie wypowiedziano umowę
Alicja Glinianowicz
Żandarmeria wojskowa
Żandarmeria zatrzymała oficera Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Śródmieście
Zapadł wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Rektorzy i prorektorzy wręczali łapówki. "Przyznali się do winy". Wyroki
Dariusz Gałązka
Zignorował cztery sądowe zakazy. Uciekł po wypadku
Uderzył w dziecko na pasach i uciekł. Zignorował cztery sądowe zakazy
Okolice
Jeleń wpadł pod samochód na trasie S79
Zderzenia z dziką zwierzyną. Nie żyją jeleń i młode dziki
Włochy
Tragiczny wypadek mężczyzny na hulajnodze
38-latek na hulajnodze wjechał pod samochód. Zginął
MAZOWIECKIE
Kradzież wieńca
Kradzież wieńca. Siemoniak o "kompletnym upadku" Macierewicza
Śródmieście
Autostrada A2 zostanie rozbudowana
Na A2 będzie więcej pasów. Ale najpierw utrudnienia i odcinkowy pomiar prędkości
"polska i świat"
Obaj kierowcy jednośladów byli pijani
Jeden jechał rowerem, drugi na hulajnodze. Obaj wrócili pieszo
Okolice
Śmiertelne potrącenie pod Wyszkowem
Śmiertelne potrącenie pod Wyszkowem
Okolice
Zdarzenie na lotnisku Chopina, Warszawa
Przegrzane hamulce i uszkodzone opony. Twarde lądowanie egipskiego samolotu
Włochy
Dwie osoby jechały na jednej hulajnodze
Dwie młode osoby na jednej hulajnodze. "Jechały szybko, bez kasków"
Okolice
Mieszkańcy ciekający z obszaru walk na Ochocie, teren cegielni przy Gliniankach Szczęśliwickich
Nieznane zdjęcia z niemieckiej okupacji. Latami leżały we francuskim archiwum
Piotr Bakalarski
Przejazd kolejowo-drogowy
Mimo czerwonego światła wjechał na tory. To był początek jego problemów
Okolice
21-latek został zatrzymany
Podawał się za pracownika banku. Wykorzystał popularną metodę
Okolice
Kolej, tory, pociąg, Warszawa Wschodnia
Szybsze pociągi i krótsza podróż. Powstaną nowe linie kolejowe
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki