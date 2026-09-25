Okolice "Zaobserwowaliśmy na razie dwie. To dla nas duże zaskoczenie"

Małe irbisy z zoo w Warszawie (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: UM Warszawa Źródło zdj. gł.: ZOO Płock/Facebook

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Ogłaszając nowy przychówek, zoo w Płocku podkreśliło, że młode anolisy sabańskie mistrzowsko wtapiają się w otoczenie. "Jeśli chcecie je dostrzec w terrarium, uzbrójcie się w cierpliwość i wykażcie dużą spostrzegawczością" - zaznaczyła placówka, zachęcając odwiedzających do wypatrywania w herpetarium jego nowych mieszkańców.

Cztery anolisy sabańskie przybyły do zoo w Płocku w maju tego roku z ogrodu zoologicznego we Wrocławiu, gdzie wykluły się prawie dwa lata wcześniej.

Zauważyli dwie, może być ich więcej

- Teraz tych jaszczurek mamy już na pewno więcej. Zaobserwowaliśmy na razie dwie, które wykluły się w ostatnim czasie, ale wkrótce pojawią się zapewne kolejne. To dla nas duże zaskoczenie, ponieważ planowaliśmy, aby hodowlę tego gatunku najpierw wzbogacić o osobniki pochodzące z innej grupy, właśnie do rozmnażania, a tu taka niespodzianka - powiedział w piątek kierownik sekcji akwarium i herpetarium w płockim zoo Bogdan Koczyk.

Jak dodał, tak niespodziewanie szybki przychówek jest bardzo miłym wydarzeniem i świadczy o tym, że anolisy sabańskie bardzo dobrze zaaklimatyzowały się w płockim ogrodzie zoologicznym. - W przypadku tego gatunku taki przychówek dobrze wróży, a każdy jest na wagę złota - podkreślił Koczyk.

Tylko na jednej wyspie

Jak wyjaśnia zoo w Płocku, anolisy sabańskie (Anolis sabanus) to małe jaszczurki, których dorosłe osobniki osiągają około 15 cm długości. "Nasze nowo narodzone maluchy to prawdziwe kruszynki, obecnie mierzą około 3 cm" - zaznaczył płocki ogród.

Placówka zwróciła uwagę, że anolisy sabańskie to gatunek endemiczny. W naturze jaszczurki te zamieszkują jedynie niewielką, wulkaniczną wyspę Saba na Morzu Karaibskim, gdzie prowadzą nadrzewny tryb życia w wilgotnych lasach deszczowych.

Zoo w Płocku, położone na wysokiej, malowniczej skarpie nad Wisłą, istnieje od 1951 r. Mieszka tam obecnie około pięciu tysięcy zwierząt z 450 gatunków, w tym także chronionych. Placówka uczestniczy w programach hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem. Od 2002 r. należy do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych.