Ukradł ofiary składane do aniołka przy żłóbku w kościele

Mężczyzna okradł kościół nie po raz pierwszy
Do zdarzenia doszło w Płocku
Źródło: Google Maps
Pierwszego dnia nowego roku doszło do kradzieży w jednym z płockich kościołów. Sprawcę zatrzymali płoccy dzielnicowi. Jak się okazało, okradł on kościół nie po raz pierwszy.

1 stycznia w jednym z płockich kościołów doszło do kradzieży. Łupem złodzieja padły ofiary składane do aniołka przy żłóbku oraz do dwóch świeczników wotywnych. W mediach społecznościowych parafii opublikowano nagranie monitoringu oraz post z prośbą o zwrot skradzionych ofiar.

"W sprawę zaangażowali się płoccy dzielnicowi, którzy namierzyli i zatrzymali sprawcę kradzieży. Jak się okazało, ten sam mężczyzna kilka miesięcy temu okradł inny kościół w Płocku" – informuje podkom. Monika Jakubowska z płockiej policji.

Mężczyzna okradł kościół nie po raz pierwszy
Mężczyzna okradł kościół nie po raz pierwszy
Źródło: KMP Płock

Włamał się do skarbon

Było to w sierpniu ubiegłego roku. Proboszcz zauważył mężczyznę w pobliżu kościoła. Zapytał nieznajomego, czy nie potrzebuje pomocy. Mężczyzna odmówił, po czym wszedł do świątyni. Ksiądz nie spodziewał się, jakie zamiary może mieć spotkany przechodzień.

Okazało się, że sprawca włamał się do dwóch skarbon znajdujących się wewnątrz świątyni, skąd ukradł pieniądze. Policja, chcąc jak najszybciej ująć złodzieja, zdecydowała się na publikację jego wizerunku.

Reakcja płocczan okazała się natychmiastowa - do funkcjonariuszy zaczęły napływać liczne telefony z informacjami o podejrzanym.

Został zatrzymany.

Z kościoła zniknęły pieniądze. Pokazali nagranie, zatrzymali mężczyznę
Z kościoła zniknęły pieniądze. Pokazali nagranie, zatrzymali mężczyznę

47-latek przyznał się wówczas do kradzieży, podobnie jak teraz. Grozi mu nawet 15 lat więzienia.

pc

Autorka/Autor: pop

Źródło: KMP Płock/tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Płock

PłockPolicjaKościoły w PolscePrzestępczość w Warszawie
