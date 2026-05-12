Okolice Kask i kombinezon dowodami w śledztwie. Prokuratura bada przyczyny tragedii na Wiśle Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Prokuratura o zderzeniu skuterów i śmierci mężczyzny

Prokurator Rejonowy w Płocku wszczął z urzędu śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku podczas wyścigu motorowodnego, odbywającego się w ramach Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych.

Śledztwo będzie prowadzone w związku z narażeniem na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jednego z uczestników wyścigu i nieumyślne spowodowanie jego śmierci, poprzez zderzenie z innym sternikiem skutera wodnego, tj. o czyn z art. 160 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 155 Kodeksu karnego w zw. z art. 11 § 2 Kodeksu karnego. Przestępstwo to zagrożone jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

Śledczy zebrali materiał

Jak przekazano, bezpośrednio po zdarzeniu, dyżurujący prokurator wraz z technikami kryminalistyki Komendy Miejskiej Policji w Płocku, wykonał "wszystkie niezbędne czynności procesowe". Zbadano drugiego uczestnika wypadku, był trzeźwy, dokonano też protokolarnych oględzin miejsca, skuterów i zwłok, sporządzono też dokumentację fotograficzną. "Zabezpieczono również wykaz zawodników i formularze zgłoszeniowe oraz zabezpieczono i zatrzymano inne dowody rzeczowe (dokumentację turnieju, obydwa skutery, kombinezon i kask zmarłego sternika)"- podaje prokuratura.

Prokurator zdecydował także o niezwłocznym przesłuchaniu 17 naocznych świadków zdarzenia (w tym sterników rywalizujących i sędziów zawodów), niektórzy sporządzili szkice sytuacyjne biegu toru wyścigu.

"Po wszczęciu śledztwa, prokurator powołał biegłego z zakresu medycyny sądowej celem przeprowadzenia oględzin i otwarcia zwłok. Śledztwo pozostaje w toku, w fazie in rem" - poinformował prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Tragedia podczas zawodów

W sobotę podczas rozgrywanej na Wiśle w Płocku I Rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych - Runda Mistrzostw Mazowsza w klasie stockbox doszło do zderzenia dwóch tego typu pojazdów. Jak podała tuż po wypadku policja, w wyniku odniesionych obrażeń zmarł 19-latek, sternik jednego ze skuterów. Zawody zostały przerwane.

W niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski powiedział, że w związku ze zdarzeniem zostanie wszczęte śledztwo.

Organizatorem I Rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych - Runda Mistrzostw Mazowsza w klasie stockbox byli Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Płocku.

