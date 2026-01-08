Logo TVN Warszawa
Pożar w bloku i ewakuacja. Policja pokazuje nagranie

Pożar w Płocku
Pożar budynku w Płocku i ewakuacja mieszkańców
Źródło: KMP w Płocku
W Płocku (Mazowieckie) w jednym z bloków przy ulicy 3 Maja wybuchł pożar, w którym poszkodowanych zostało pięć osób. Służby ewakuowały ponad 20 mieszkańców. Teraz policja opublikowała nagranie z akcji ratunkowej.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło we wtorek około godziny 18.40. Doszło do niego w jednym z mieszkań na drugim piętrze budynku przy ulicy 3 Maja w Płocku. Na miejsce zdarzenia skierowano służby ratunkowe, w tym policjantów, straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe.

- Po przybyciu na miejsce zastaliśmy w pełni rozwinięty pożar mieszkania na drugim piętrze budynku, płomienie wydobywały się przez okno - informował młodszy kapitan Wojciech Pietrzak, rzecznik płockich strażaków.

Pięć osób w szpitalu

- Policjanci nie tylko zabezpieczali teren działań strażaków, ale aktywnie włączyli się w pomoc mieszkańcom. W obliczu gęstego dymu i szybko rozprzestrzeniającego się ognia brali udział w ewakuacji zagrożonego budynku. Na zewnątrz wyprowadzono ponad 20 osób, a pięć z nich trafiło do szpitala - przekazała rzeczniczka płockiej policji podkomisarz Monika Jakubowska.

Akcję służb widać na nagraniu opublikowanym przez policję.

Pożar w Płocku
Pożar w Płocku
Źródło: KMP w Płocku

Funkcjonariusze zapewnili schronienie ewakuowanym osobom, udostępniając policyjne radiowozy. - Udzielali wsparcia oraz dbali o bezpieczeństwo osób znajdujących się w rejonie zdarzenia - zaznaczyła Jakubowska.

Pożar w Płocku
Pożar w Płocku
Źródło: KMP w Płocku

Oględziny

Klatka, w której wybuchł pożar, została wyłączona z użytkowania. Funkcjonariusze pomogli mieszkańcom zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Ewakuowane osoby znalazły schronienie u swoich bliskich.

- W czwartek odbyły się czynności mające na celu ustalenie przyczyn pożaru. Przeprowadzono oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa - podsumowała policjantka.

Pożar mieszkania w Płocku
Pożar mieszkania w Płocku
Pożar mieszkania w Płocku
Źródło: Panorama Płock
Pożar mieszkania w Płocku
Pożar mieszkania w Płocku
Źródło: Panorama Płock
Pożar mieszkania w Płocku
Pożar mieszkania w Płocku
Źródło: Panorama Płock
Pożar mieszkania w Płocku
Pożar mieszkania w Płocku
Źródło: Panorama Płock
Pożar mieszkania w Płocku
Pożar mieszkania w Płocku
Źródło: Panorama Płock
Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Płocku

Pożary Płock Straż pożarna Mazowieckie Policja
