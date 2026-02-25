Podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai zostanie poddany obserwacji psychiatrycznej

Prok. Bagiński: sąd utrzymał w mocy areszt dla Bartosza G. Źródło: TVN24

Wniosek o orzeczenie obserwacji psychiatrycznej, który Prokuratura Okręgowa w Płocku sporządziła w śledztwie dotyczącym zabójstwa 16-letniej Mai K. z Mławy, trafił do Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Płocku 12 lutego tego roku. W środę sąd rozpoznawał go na posiedzeniu zamkniętym.

Cztery tygodnie w zakładzie psychiatrycznym

Rzeczniczka tego sądu sędzia Iwona Wiśniewska-Bartoszewska, pytana przez o decyzję podjętą w sprawie wniosku, przekazała, że "wydane zostało postanowienie o poddaniu podejrzanego badaniu stanu zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją". Wyjaśniła, że obserwacja ma zostać przeprowadzona "w określonym w postanowieniu zakładzie psychiatrycznym przez okres nieprzekraczający czterech tygodni".

W styczniu tego roku Bartosz G. został poddany jednodniowemu badaniu psychiatrycznemu, które dotyczyło jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. Badanie przeprowadził zespół lekarzy specjalistów. Po otrzymaniu ich opinii prokuratura okręgowa informowała, że zawarte w wynikach badania wnioski obligują ją, aby wystąpić do sądu o skierowanie podejrzanego na obserwację psychiatryczną.

Bartosz G. 23 grudnia 2025 roku został przewieziony do Polski z Grecji, do której pojechał w ramach szkolnego wyjazdu. Kilka miesięcy wcześniej, w maju, został tam zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Dwa dni po sprowadzeniu go do kraju przedstawiono mu zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K. z Mławy.

Obecnie Bartosz G. przebywa w areszcie. Sąd przedłużył mu pobyt w nim do 23 marca tego roku.

Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem

Po przedstawieniu podczas przesłuchania w płockiej prokuraturze okręgowej Bartoszowi G. zarzutu zabójstwa 16-letniej Mai K. ze szczególnym okrucieństwem nie przyznał się on do popełnienia tego czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Według ustaleń śledztwa 17-letni wówczas Bartosz G. i Maja K. spotkali się 23 kwietnia 2025 r. i tego też dnia wieczorem doszło do zabójstwa. Oficjalne zgłoszenie o zaginięciu nastolatki wpłynęło 24 kwietnia, przy czym 29 kwietnia jeden z jej rodziców powiadomił, że prawdopodobnie została ona pozbawiona wolności.

Poszukując zaginionej, policja informowała, że ostatni raz Maja K. była widziana 23 kwietnia, gdy wyszła z domu do mieszkającego w pobliżu kolegi. Jej zwłoki odnaleziono 1 maja w zaroślach w pobliżu zakładu produkcyjnego należącego do rodziny podejrzanego.

Sekcja zwłok 16-latki wykazała, że przyczyną zgonu były rozległe obrażenia głowy.

Prokuratura Okręgowa w Płocku podała 2 maja 2025 roku, że w śledztwie wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem wtedy o rok starszemu znajomemu dziewczyny – właśnie Bartoszowi G. Za czyn ten grozi mu od 15 do 30 lat więzienia. Zgodnie z przepisami wobec nieletniego nie może być orzekane dożywocie, przy czym liczy się wiek w chwili popełnienia przestępstwa.

Z Grecji do Polski

Bartosz G., który w Grecji został zatrzymany po odkryciu zwłok Mai K., nie zgodził się 5 maja 2025 roku na wydanie do Polski. Miał powołać się na groźby kierowane wobec niego i jego rodziny. Na czas ostatecznego postanowienia w jego sprawie trafił do specjalnego ośrodka dla nieletnich.

Niektóre greckie media podawały, że Bartosz G. miał zaciągnąć 16-latkę do warsztatu stolarskiego, gdzie wielokrotnie uderzał ją siekierą albo młotkiem, a następnie oblał jej ciało substancją chemiczną, powodując oparzenia.

Bartosz G. po próbie samobójczej pod koniec maja został przewieziony do szpitala. Gdy stan jego zdrowia się poprawił, ponownie trafił do specjalnego ośrodka dla nieletnich. Czekał tam na rozstrzygnięcie w sprawie przekazania go Polsce, bo od nieprawomocnego postanowienia w tej sprawie odwołała się jego obrona.

Ostatecznie 19 grudnia 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Płocku podała, że uzyskała informację, że Bartosz G. zostanie wydany do Polski i decyzja ta jest prawomocna.

