Podejrzane substancje po zmarłym chemiku. Policja zamknęła ulicę

Płock (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

30 marca 2026 roku dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Płocku otrzymał zgłoszenie dotyczące podejrzanych substancji w jednym z budynków przy ul. Zielonej.

"Substancje niebezpieczne"

Na miejscu policjanci zastali zgłaszającą zdarzenie kobietę. 72-letnia mieszkanka wskazała funkcjonariuszom jedno z pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku. Znajdowały się tam słoiki zawierające substancje niewiadomego pochodzenia.

"Z informacji znajdujących się na etykietach części z nich wynikało, że mogą to być substancje niebezpieczne" - poinformowała podkomisarz Monika Jakubowska z płockiej policji.

Kobieta wyjaśniła, że znalezisko należało do jej męża, który zmarł kilkanaście dni temu. Mężczyzna był z zawodu chemikiem, a substancje mogły być przez niego przechowywane nawet przez 20 lat.

Zamknięcie ulicy

"W trosce o bezpieczeństwo mieszkanka została ewakuowana. Ulica Zielona została czasowo zamknięta dla ruchu. Na miejscu trwają czynności z udziałem odpowiednich służb. Ujawnione substancje zostaną zabezpieczone i poddane dalszym badaniom" - przekazała podkomisarz Jakubowska.