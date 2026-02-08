Wyremontowano dach jednego z najstarszych kościołów dominikańskich w Polsce

Remont dachu w kościele pw. św. Dominika w Płocku Źródło: WUOZ w Warszawie, Delegatura w Płocku oraz ks. Marcin Kowalewski – proboszcz parafii

Trzeciego grudnia 2025 roku pracownicy Delegatury w Płocku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytów w Warszawie odebrali prace konserwatorskie i restauratorskie przy więźbie dachowej w kościele pw. św. Dominika w Płocku (tzw. kościół "na Górkach").

Kościół pw. św. Dominika w Płocku został wzniesiony w latach 1227-1237. Przebudowano go w pod koniec XVI wieku, a w 1959 roku został wpisany do rejestru zabytków. Jak zaznaczył konserwator, świątynia jest jednym z najstarszych kościołów dominikańskich w Polsce.

Remont dachu w kościele pw. św. Dominika w Płocku Źródło: WUOZ w Warszawie, Delegatura w Płocku oraz ks. Marcin Kowalewski – proboszcz parafii

Wyremontowano dach

"W ramach działań dofinansowanych ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przeprowadzono remont konstrukcji więźby dachowej nad nawą i prezbiterium zachowując 99 procent oryginalnej tkanki" - wyjaśnił w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Konserwację przeszła również konstrukcja sygnaturki, którą oczyszczono, zaimpregnowano i wzmocniono więzary. Dodatkowo ułożono na nowo drewnianą podłogę z wykorzystaniem około 80 procent desek pierwotnych i wykonano izolację stropu z celulozy.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska