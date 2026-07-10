Pijana matka wiozła syna na naukę jazdy
W czwartek rano policjanci z drogówki prowadzili działania "Trzeźwość", których celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz eliminowanie z ruchu kierujących, znajdujących się pod wpływem alkoholu.
Podczas prowadzonych kontroli uwagę funkcjonariuszy zwróciła kierująca Toyotą. "Kobieta, widząc policjantów przeprowadzających badania stanu trzeźwości, gwałtownie skręciła w boczną drogę" - opisała podkom. Monika Jakubowska z płockiej policji.
Jej zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów.
Pijana wiozła syna na naukę jazy
Po chwili kierująca została zatrzymana do kontroli drogowej. "Badanie alkomatem wykazało, że miała blisko promil alkoholu w organizmie. 49-latka wiozła swojego syna na naukę jazdy" - przekazała Jakubowska.
Funkcjonariusze zatrzymali kobiecie prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Grozi jej do trzech lat więzienia.