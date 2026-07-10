Okolice Pijana matka wiozła syna na naukę jazdy Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Mazowiecka

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W czwartek rano policjanci z drogówki prowadzili działania "Trzeźwość", których celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz eliminowanie z ruchu kierujących, znajdujących się pod wpływem alkoholu.

Podczas prowadzonych kontroli uwagę funkcjonariuszy zwróciła kierująca Toyotą. "Kobieta, widząc policjantów przeprowadzających badania stanu trzeźwości, gwałtownie skręciła w boczną drogę" - opisała podkom. Monika Jakubowska z płockiej policji.

Jej zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów.

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Pijana wiozła syna na naukę jazy

Po chwili kierująca została zatrzymana do kontroli drogowej. "Badanie alkomatem wykazało, że miała blisko promil alkoholu w organizmie. 49-latka wiozła swojego syna na naukę jazdy" - przekazała Jakubowska.

Funkcjonariusze zatrzymali kobiecie prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Grozi jej do trzech lat więzienia.

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