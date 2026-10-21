Okolice Pies przez kilka dni był zamknięty w mieszkaniu. Policjanci weszli przez okno Oprac. Dariusz Gałązka |

Dorota Sumińska: jesteśmy krajem, gdzie za znęcanie się nad zwierzętami dostaje się pieniądze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP Płock

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We wtorek, 20 października płoccy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące psa zamkniętego w mieszkaniu przy ulicy Na Skarpie. Jak wynikało z przekazanych informacji, zwierzę od kilku dni było pozostawione bez stałej opieki i głośno szczekało.

Na miejsce skierowano patrol policji. Drzwi do mieszkania były zamknięte, dlatego funkcjonariusze wezwali na pomoc strażaków. Wspólnie dostali się do środka przez okno.

Psa udało się bezpiecznie wydostać z mieszkania. Zwierzę trafiło pod opiekę schroniska.

Policja przypomina, że pozostawienie zwierzęcia bez odpowiedniej opieki może zagrażać jego zdrowiu i życiu. Apeluje również o zgłaszanie podobnych sytuacji odpowiednim służbom.

Służby uwolniły psa zamkniętego w mieszkaniu Służby uwolniły psa zamkniętego w mieszkaniu Źródło zdjęcia: KMP Płock Służby uwolniły psa zamkniętego w mieszkaniu Źródło zdjęcia: KMP Płock Służby uwolniły psa zamkniętego w mieszkaniu Źródło zdjęcia: KMP Płock