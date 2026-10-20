Okolice Od kilku dni słyszeli szczekanie, mieszkanie było zamknięte. Sąsiedzi wezwali policję Oprac. Alicja Glinianowicz |

Do zdarzenia doszło w Płocku Źródło wideo: Google Earth Pro Źródło zdj. gł.: bnorbert3/AdobeStock

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Policjanci z płockiej komendy otrzymali we wtorek zgłoszenie dotyczące psa przebywającego w zamkniętym lokalu w bloku przy ul. Na Skarpie.

Zwierzę od kilku dni głośno szczekało

"Z informacji wynikało, że zwierzę od kilku dni głośno szczeka i pozostaje bez stałej opieki. Sytuacja wzbudziła uzasadnione obawy o jego zdrowie i życie" - opisał st. asp. Krzysztof Kruk z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Na miejscu pojawili się funkcjonariusze. Ponieważ drzwi do mieszkania były zamknięte, policjanci przy pomocy straży pożarnej dostali się do wnętrza przez okno. Tam znaleźli psa, którego następnie bezpiecznie wynieśli na zewnątrz. Czworonóg został przekazany pod opiekę schroniska.

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Apel policji

Policja przypomina, że zwierzęta są całkowicie zależne od swoich opiekunów.

"Pozostawienie ich bez odpowiedniej opieki może prowadzić do cierpienia i stanowić zagrożenie dla ich życia. Jeśli zauważymy, że zwierzę jest pozostawione bez opieki, nie ma dostępu do wody lub jedzenia albo jego stan budzi niepokój, nie bądźmy obojętni. Warto powiadomić odpowiednie służby, w tym policję, która sprawdzi sytuację i podejmie stosowne działania" - zaapelował policjant.

"Cała sytuacja jest ogromnym stresem"

Do sprawy odnieśli się też aktywiści z płockiego OTOZ Animals.

"Dziś od rana mierzyliśmy się z bardzo trudną interwencją. Odebraliśmy sunię, która została porzucona w mieszkaniu. Jest bardzo przerażona, a cała sytuacja jest dla niej ogromnym stresem. Na ten moment nie chcemy zdradzać więcej szczegółów. Musimy ochłonąć, uporządkować dokumentację i przygotować niezbędne materiały do złożenia zawiadomienia na policję. Do tematu wrócimy, kiedy będziemy mogli przekazać więcej informacji" - napisali.