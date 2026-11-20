Okolice Nowy wątek w śledztwie w sprawie matki oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Katarzyna G., matka mężczyzny oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai, zatrzymana Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Wątek publicznego pochwalania przestępstwa włączony został do śledztwa, które w sumie obejmuje cztery postępowania dotyczące Katarzyny G., w tym także podżeganie do zabójstwa oraz dwie sprawy gróźb karalnych kierowanych wobec różnych osób - poinformował rzecznik płockiej prokuratury okręgowej Bartosz Maliszewski.

Zaznaczył, że w żadnym z wątków postępowania nikomu nie przedstawiono dotychczas zarzutów. - Na obecnym etapie przesłuchiwani są świadkowie. Powadzonych jest również wiele analiz informacji elektronicznych, które dotyczą poszczególnych wątków - dodał prokurator Maliszewski.

Wpis w mediach społecznościowych i zawiadomienie

W maju 2025 r. jeden z mieszkańców Radomia natknął się w mediach społecznościowych na wpis, którego autorką miała być Katarzyna G., matka Bartosza G., podpisująca się wówczas jako Joanna D. Kobieta, występując w obronie syna, miała napisać, że "Maja już nikogo nie skrzywdzi!". Radomianin uznał tę wypowiedź z pochwalanie przestępstwa i złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

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Związane z tym postępowanie prowadziła Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód. I właśnie akta tej sprawy w ostatnim czasie zostały przekazane do Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Prokuratura ta we wrześniu tego roku informowała, że wszczęła śledztwo o podżeganie do zabójstwa, w ramach którego przeszukano wówczas dom Katarzyny G. Postępowanie to zostało zainicjowane na podstawie doniesień medialnych i relacji radcy Wojciecha Kasprzyka, pełnomocnika ojca Mai K.

Jak wyjaśniała wtedy prokuratura, śledztwem objęto wątek podżegania do zabójstwa właśnie tych dwóch osób, a także być może innych, jeszcze nieustalonych.

Wcześniej ojciec zamordowanej Mai K. i jego pełnomocnicy zwrócili się do Ministerstwa Sprawiedliwości o pomoc, nie zgadzając się z decyzją Prokuratury Rejonowej w Mławie o umorzeniu śledztwa w sprawie gróźb karalnych, które wobec nich miała kierować Katarzyna G. Akta tej sprawy trafiły do płockiej prokuratury okręgowej w związku z nadzorem służbowym. Ostatecznie postępowanie zostało wznowione.

Brutalne zabójstwo

Bartosz G. 23 grudnia 2025 r. został przewieziony do Polski z Grecji, gdzie w maju, został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, gdy przebywał tam w ramach szkolnego wyjazdu. Dwa dni po sprowadzeniu go do kraju przedstawiono mu zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K. z Mławy. Podczas przesłuchania w Prokuraturze Okręgowej w Płocku nie przyznał się do popełnienia tego czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Według ustaleń śledztwa 17-letni wówczas Bartosz G. i rok młodsza Maja K. spotkali się 23 kwietnia 2025 r. i tego dnia wieczorem doszło do zabójstwa. Oficjalne zgłoszenie o zaginięciu 16-latki wpłynęło 24 kwietnia, przy czym 29 kwietnia jej rodzina powiadomiła, że prawdopodobnie została ona pozbawiona wolności.

Poszukując zaginionej, policja podała, że ostatni raz Maja K. była widziana 23 kwietnia, gdy wyszła z domu do mieszkającego w pobliżu kolegi. Jej zwłoki zostały odnalezione 1 maja 2025 r. w zaroślach w pobliżu zakładu produkcyjnego należącego do rodziny Bartosza G. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu były rozległe obrażenia głowy.

Chcieli wyłączenia sędziów

Akt oskarżenia wobec Bartosza G. płocka prokuratura okręgowa skierowała do tamtejszego sądu okręgowego w sierpniu tego roku.

Proces Bartosza G. przed Sądem Okręgowym w Płocku miał rozpocząć się 3 listopada tego roku przy siedmioosobowym składzie orzekającym. Nie doszło do odczytania aktu oskarżenia. Rozprawa została odroczona, po tym, jak adwokat Bartosza G. złożyła wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego dwojga sędziów, w tym przewodniczącej, sędzi Justyny Wawrzyńczak, podnosząc m.in. wątpliwości co do jej bezstronności.

Ostatecznie, w odrębnym składzie, sąd nie podzielił argumentacji obrony i nie wyłączył dwojga sędziów od udziału w sprawie. Orzeczenie to, które zapadło 17 listopada, jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu. Pierwsza rozprawa w procesie Bartosza G. ma zostać wznowiona przed płockim sądem okręgowym 2 grudnia tego roku.