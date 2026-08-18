Okolice Zagrażali przechodniom. Nagrał nastolatków na motorowerach, odpowiedzą przed sądem Katarzyna Kędra |

Dlaczego zakładać kask? "Chroni przed śmiercią w 68 procentach przypadków" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Płocku

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Służby o niebezpiecznym zachowaniu młodych kierujących powiadomił świadek, który oświadczył, że chłopcy poruszali się w sposób niebezpieczny i zagrażający przechodniom. Mężczyzna przekazał funkcjonariuszom również nagranie dokumentujące zachowanie nastolatków. Podczas kontroli policjanci ustalili, że 14-latkowie nie mają wymaganych uprawnień do kierowania motorowerem" - przekazała rzeczniczka płockiej policji komisarz Monika Jakubowska.

Policjantka wskazała, że dodatkowo jeden z pojazdów nie posiadał tablicy rejestracyjnej, a drugi nie był zarejestrowany, nie miał też ubezpieczenia, co oznacza, że jednoślady nie były niedopuszczone do ruchu.

Nastolatkowie na motorowerach nie mieli uprawnień Źródło zdjęcia: KMP w Płocku

"Na miejsce interwencji wezwani zostali rodzice nieletnich. W związku z zaistniałą sytuacją policjanci sporządzili dokumentację do sądu rodzinnego" - podkreśliła rzeczniczka.

Nastolatkowie na motorowerach nie mieli uprawnień Źródło zdjęcia: KMP w Płocku

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Na jednej hulajnodze wjechali wprost przed samochód. Nagranie

Kto może kierować motorowerem?

Policja przypomina, że dokumentem potwierdzającym uprawnienie do kierowania motorowerem jest prawo jazdy kategorii AM. Aby przystąpić do egzaminu na kategorię prawa jazdy AM trzeba mieć ukończone 14 lat, przejść szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy. Motorowerem kierować może także osoba, która w ramach już posiadanych uprawnień, może prowadzić pojazdy określone w kat. AM.

Ostatnią grupą uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są wszyscy, którzy ukończyli 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku. Osoby te nie muszą posiadać uprawnień, by móc kierować motorowerem.