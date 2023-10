Uciekał, porzucił auto i ukrył się na drzewie

Na jednej z płockich ulic policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego podjęli pościg za kierującym fordem, który nie zatrzymał się do kontroli. Pomimo znaków i sygnałów do zatrzymania, kierowca przyspieszał, próbując zepchnąć z drogi radiowóz.

Kiedy pojazd się zatrzymał, wybiegło z niego dwóch mężczyzn, którzy rozbiegli się w różnych kierunkach. Policjanci zatrzymali 42-letniego pasażera, a dyżurny skierował na miejsce przewodnika sierż. Dominika Szostka z psem tropiącym Szachem, który niemal natychmiast doprowadził mundurowych do drugiego uciekiniera, który, jak się ukazało, ukrył się na drzewie - informuje w komunikacie sierż. szt. Monika Jakubowska z płockiej policji.

Pasażer w izbie wytrzeźwień, kierowca z zarzutami

Pasażer zakończył swoją wycieczkę w izbie wytrzeźwień, natomiast kierujący został zatrzymany. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego. Mężczyzna przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze.

Pies tropiący Szach doprowadził policjantów do uciekiniera, który ukrył się na drzewie

- Skuteczność policyjno-psiego duetu, który doprowadził do zatrzymania nietrzeźwego kierującego została doceniona na tegorocznych XX Kynologicznych Mistrzostw Policji 2023, gdzie zajęli trzecie miejsce – dodaje sierż. szt. Monika Jakubowska.

40 psów wspomaga policjantów

W marcu policyjny pies Ebra doprowadził mundurowych do mężczyzny, który włamał się do garażu przy nowo wybudowanym domu w powiecie sochaczewskim. Z kolei dwuletnia Alfa wytropiła sprawców włamania do automatu myjni samochodowej i domku letniskowego w powiecie lipskim, gdzie łupem złodziei padła kaseta z pieniędzmi, telewizor, wiatrówka oraz kilkanaście butelek wódki.