Napad na konwojenta w Płocku

Do zdarzenia doszło na ulicy Kutnowskiej, na obrzeżach miasta. - Na tę chwilę mogę potwierdzić, że doszło do rozboju na pracowniku firmy zajmującej się konwojowaniem wartości pieniężnych. Nie udzielamy więcej informacji ze względu na dobro postępowania. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Płocku - powiedziała nam we wtorek podkom. Marta Lewandowska, rzeczniczka prasowa policji w Płocku.

Małgorzata Orkwiszewska z Prokuratury Rejonowej w Płocku przekazała nam, że policja dostarczyła materiały we wtorek rano. - Policjanci, razem z prokuratorem, wykonywali szereg czynności wczoraj wieczorem i w nocy. Do tej pory one intensywnie trwają. Na tym, bardzo wstępnym etapie wiemy, że do zdarzenia doszło wczoraj o godzinie 19 - poinformowała we wtorek przed godziną 11 prokurator Orkwiszewska. - Nie ujawniamy jeszcze szczegółów ze względu na dobro śledztwa. Nie chcemy, żeby ujawnienie informacji miało negatywny wpływ na przebieg tego postępowania i ustalenie sprawców - dodała.