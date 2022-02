Mężczyzna ugodzony nożem trafił do szpitala w ciężkim stanie. Zatrzymali podejrzanego

Dwie godziny po zgłoszeniu płoccy kryminalni zatrzymali podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Jak podała policja, ugodził on nożem mężczyznę na tyle poważnie, że ten trafił do szpitala w ciężkim stanie. 21-latek usłyszał zarzut, za który grozi mu nawet 25 lat więzienia.

Z relacji rzeczniczki płockiej komendy Marty Lewandowskiej wynika, że w czwartek rano w jednym mieszkań, 35-latek został ugodzony nożem. - Płocczanin w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala. Tuż po otrzymanym zgłoszeniu nasi kryminalni ruszyli do działania, aby jak najszybciej ustalić i zatrzymać podejrzewanego o ten czyn. W niespełna dwie godziny od zdarzenia zatrzymali do sprawy czterech mężczyzn, w wieku od 21 do 46 lat - opisywała Lewandowska.