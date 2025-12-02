Ładunek wybuchowy w teatrze. Kilkadziesiąt osób ewakuowanych

Ładunek wybuchowy znaleziono w piwnicy. Z budynku ewakuowano 32 osoby Źródło: KMP Płock

Około godziny 13 policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że podczas prac porządkowych w piwnicy Teatru Dramatycznego w Płocku znaleziono podejrzane przedmioty. Na miejsce skierowano służby.

Ze względów bezpieczeństwa z obiektu ewakuowano łącznie 32 osoby. Jak podała policja, ewakuowane osoby to pracownicy. W chwili ewakuacji nie było osób postronnych. Budynek został odizolowany, a na miejsce wezwano specjalistyczne służby.

W teatrze w Płocku znaleziono ładunek wybuchowy

- Podczas wykonywanych czynności specjalistyczna grupa policjantów potwierdziła, że jeden ze znalezionych przedmiotów to ładunek wybuchowy. W pomieszczeniu zabezpieczono również przedmioty wykazujące właściwości bojowe - poinformowała podkom. Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że odnalezione podczas prac porządkowych przedmioty mogły znajdować się w piwnicy od co najmniej kilku miesięcy. - Najprawdopodobniej należały do byłego pracownika teatru, który zmarł kilka miesięcy temu - dodała Jakubowska.

Od jednego z pracowników teatru Polska Agencja Prasowa dowiedziała się, że mężczyzna zajmował się pirotechniką na potrzeby spektakli i miał stosowne do tego uprawnienia. Z kolei źródło zbliżone do służb przekazało PAP, że weryfikowana będzie wersja o tym, że mężczyzna ten był kolekcjonerem tego typu przedmiotów.

Przedmioty zostały zabezpieczone, sprawdzono także pozostałe pomieszczenia. Jak informuje policja, czynności na miejscu zostały już zakończone.

