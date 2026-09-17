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Okolice

Kilkanaście kilogramów narkotyków i nielegalna broń. Osiem osób stanie przed sądem

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Akta - zdjęcie ilustracyjne
"Okazuje się, że coraz młodsze dzieci sięgają po używki"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
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Akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom trafił do Sądu Okręgowego w Płocku. Prokuratura zarzuca im udział w zorganizowanej grupie zajmującej się produkcją i handlem narkotykami.

Prokurator Rejonowy w Ciechanowie skierował do Sądu Okręgowego w Płocku akt oskarżenia przeciwko siedmiu mężczyznom w wieku od 24 do 44 lat oraz 23-letniej kobiecie, podejrzanym o uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją oraz handlem narkotykami.

"Stałe źródło dochodu"

Śledczy ustalili, że przestępczy proceder trwał blisko półtora roku, od jesieni 2023 r. do wiosny 2025.

"Role poszczególnych osób tworzących tę grupę były różne, a niektórzy z oskarżonych z popełnianych przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu. Dwóch oskarżonych dodatkowo nielegalnie posiadało broń palną" - wskazał prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Według ustaleń prokuratury grupa przetwarzała i dystrybuowała nie tylko narkotyki takie jak: kokaina, mefedron, amfetamina, ekstazy, klefedron, marihuana, ale także substancje psychotropowe - łącznie kilkanaście kilogramów.

Tylko jedna z ośmiu osób nie była wcześniej karana

Jak wylicza prokurator Maliszewski, w sprawie przesłuchano 83 świadków, przeprowadzono ponad 90 przeszukań w różnych lokalizacjach oraz wywołano 19 opinii biegłych i instytutów różnych specjalności. Wobec zatrzymanych zastosowano zarówno areszty, jak i wolnościowe środki zapobiegawcze. Zajęto też majątek podejrzanych o wartości przekraczającej 500 tys. złotych.

"Tylko jedna z ośmiu osób nie była wcześniej karana, pozostałe osoby były uprzednio karane sądownie za przestępstwa przeciwko mieniu, przemocowe i narkotykowe. Wszyscy oskarżeni są poczytalni" - dodał prok. Maliszewski.

Za zarzucone przestępstwa niektórym oskarżonym grozi nawet do 30 lat więzienia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
akt oskarżeniaPłockNarkotyki
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