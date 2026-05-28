Okolice Kierowca ciężarówki potrącił 12-letnią rowerzystkę. Dziewczynka zmarła w szpitalu Oprac. Dariusz Gałązka |

Do zdarzenia doszło w Płocku

Do wypadku doszło po godzinie 7 na skrzyżowaniu alei Piłsudskiego i ulicy Dworcowej w Płocku.

12-latka zmarła w szpitalu

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 54-letni kierowca ciężarowego Dafa skręcał w prawo z alei Piłsudskiego w ulicę Dworcową. Tam potrącił przejeżdżającą przez przejazd rowerowy 12-letnią dziewczynkę - zrelacjonowała podkomisarz Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

- Dziecko w stanie zagrażającym życiu zostało zabrane do szpitala. Po niespełna trzech godzinach dotarła do nas tragiczna informacja, że - pomimo wysiłku lekarzy - życia nastolatki nie udało się uratować - dodała policjantka.

Tragiczny wypadek w Płocku Źródło zdjęcia: KMP Płock

Wyjaśniają okoliczności tragedii

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Z powodu konieczności zabezpieczenia śladów, ulica Dworcowa pozostaje zamknięta. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Kierowca ciężarówki, 54-letni obywatel Polski, był trzeźwy.

