Kierowca ciężarówki potrącił 12-letnią rowerzystkę. Dziewczynka zmarła w szpitalu
Do wypadku doszło po godzinie 7 na skrzyżowaniu alei Piłsudskiego i ulicy Dworcowej w Płocku.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 54-letni kierowca ciężarowego Dafa skręcał w prawo z alei Piłsudskiego w ulicę Dworcową. Tam potrącił przejeżdżającą przez przejazd rowerowy 12-letnią dziewczynkę - zrelacjonowała podkomisarz Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
- Dziecko w stanie zagrażającym życiu zostało zabrane do szpitala. Po niespełna trzech godzinach dotarła do nas tragiczna informacja, że - pomimo wysiłku lekarzy - życia nastolatki nie udało się uratować - dodała policjantka.
Wyjaśniają okoliczności tragedii
Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Z powodu konieczności zabezpieczenia śladów, ulica Dworcowa pozostaje zamknięta. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
Kierowca ciężarówki, 54-letni obywatel Polski, był trzeźwy.