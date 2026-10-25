"Chciała obronić swojego pupila, sama została pogryziona"
Do zdarzenia doszło około godziny 10 w pobliżu targowiska, przy ulicy Rembielińskiego w Płocku.
- Mężczyzna spacerował z psem w typie amstaffa. Zwierzę było na smyczy i posiadało kaganiec. Nie wiadomo jednak czy ten kaganiec właściciel mu ściągnął, czy zwierzę samo się z niego uwolniło. W pewnym momencie pies zaatakował małego czworonoga rasy szpic, którego wyprowadzała kobieta. Chciała obronić swojego pupila i wówczas sama została pogryziona - poinformował nas st. asp. Krzysztof Kruk z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
Kobieta z obrażeniami ręki trafiła do szpitala.
Teraz policja będzie wyjaśniać okoliczności zderzenia.
Źródło: tvnwarszawa.pl