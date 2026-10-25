Okolice "Chciała obronić swojego pupila, sama została pogryziona" Alicja Glinianowicz |

Behawiorysta radzi, co robić kiedy spotkamy psa bez właściciela (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło około godziny 10 w pobliżu targowiska, przy ulicy Rembielińskiego w Płocku.

- Mężczyzna spacerował z psem w typie amstaffa. Zwierzę było na smyczy i posiadało kaganiec. Nie wiadomo jednak czy ten kaganiec właściciel mu ściągnął, czy zwierzę samo się z niego uwolniło. W pewnym momencie pies zaatakował małego czworonoga rasy szpic, którego wyprowadzała kobieta. Chciała obronić swojego pupila i wówczas sama została pogryziona - poinformował nas st. asp. Krzysztof Kruk z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Kobieta z obrażeniami ręki trafiła do szpitala.

Teraz policja będzie wyjaśniać okoliczności zderzenia.