Zaatakował ochroniarza przed zakładem Orlenu. Śledczy otrzymali opinię psychiatryczną

Biegli psychiatrzy orzekli, że 41-letni Tomasz C., który na początku czerwca zaatakował nożem pracownika zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku, nie był poczytalny w chwili popełniania czynu. C. wciąż przebywa w areszcie.

- Biegli w wydanej opinii wskazali, że Tomasz C. na skutek choroby psychicznej miał w czasie popełnienia zarzucanego czynu zniesioną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem - powiedziała w czwartek prokurator rejonowa w Płocku Małgorzata Orkwiszewska.

Ochroniarz ugodzony nożem w klatkę piersiową

Tomasz C., mieszkaniec Płocka, zaatakował 31-letniego pracownika Orlen Ochrony 7 czerwca ok. godz. 5 rano. Do zdarzenia doszło przed bramą numer 2, prowadzącą do głównego zakładu koncernu. Pełniący tam wtedy służbę ochroniarz został kilka razy ugodzony nożem w klatkę piersiową, w plecy i w udo. Napastnika obezwładnili inni pracownicy Orlen Ochrony. Na miejsce wezwano policję.